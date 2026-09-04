Światowy Dzień Brody, czyli jak powinna wyglądać męska pielęgnacja?

Niezależnie od tego, czy mężczyzna nosi krótki zarost, pełną brodę, czy coś pomiędzy, zadbana broda zaczyna się od zdrowo wyglądającej skóry. Kultowa linia LUNA™ marki FOREO, stworzona z myślą o mężczyznach, przenosi technologię beauty-tech do codziennej pielęgnacji. Łączy dokładne oczyszczanie z delikatnym masażem, pomagając zachować uczucie świeżości, gładkości i komfortu skóry.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Proste oczyszczanie

Męska skóra ma kilka cech, które mogą sprawiać, że wymaga szczególnej uwagi. W porównaniu ze skórą kobiet jest średnio o 20 proc. grubsza, co wiąże się z wyższym poziomem testosteronu, ma również niższe pH i większe pory. W efekcie mężczyźni mogą być bardziej podatni nie tylko na niedoskonałości i nadmierne przetłuszczanie się skóry, lecz także na podrażnienia, wrastające włoski i tzw. razor burn, czyli podrażnienia powstające po goleniu.

W jednym z badań porównujących higienę brody z higieną skóry po goleniu naukowcy zasugerowali, że golenie może sprzyjać kolonizacji i namnażaniu się bakterii. W praktyce oznacza to, że mikrouszkodzenia powstające podczas przesuwania ostrza po skórze mogą ułatwiać bakteriom rozwój.

LUNA™ 4 MEN została wyposażona w silikonowe wypustki odporne na rozwój bakterii. Urządzenie jest w 100 proc. wodoodporne i według producenta, zapewnia higienę napoziomie 35 razy wyższym niż tradycyjne szczoteczki z nylonowym włosiem. LUNA™ 4 MEN:

pomaga usuwać 99,5 proc. zanieczyszczeń, zapewniając dokładne, a jednocześnie szybkie i komfortowe oczyszczanie skóry oraz przygotowanie jej do golenia;

wykorzystuje aż 8000 pulsacji T-Sonic™ na minutę. Ultra delikatne silikonowe wypustki dokładnie oczyszczają skórę zapewniając przyjemny masa i pomagając rozluźnić napięcie w okolicach twarzy oraz szyi. Po użyciu skóra jest świeża, odświeżona i bardziej pobudzona;

dokładnie oczyszcza skórę, pomagając ograniczyć pojawianie się niedoskonałości, zmniejszyć problem wrastających włosków i zapobiegać podrażnieniom po goleniu. Skóra staje się gładsza i bardziej miękka, a zatkane pory i niedoskonałości mogą stać się problemem przeszłości.

Oczyszczanie i golenie w jednym kroku

LUNA™ Shaving + Cleansing Foam 2.0 to wielofunkcyjny produkt, który łączy właściwości pianki oczyszczającej i kremu do golenia. Delikatnie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, a zawarte w formule oliwa z oliwek, gliceryna i witamina E pomagają ukoić i nawilżyć skórę, pozostawiając ją miękką i odświeżoną. Połączenie produktu z urządzeniem LUNA™ 4 MEN sprawdzi się również w przypadku osób, które zmagają się z wrastającymi włoskami. Delikatne działanie silikonowych wypustek pomaga usuwać martwe komórki naskórka bez nadmiernego pocierania i podrażniania skóry.