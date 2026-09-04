To będzie TA torba jesieni! Klasyczny fason w nowoczesnym wydaniu

Kampanię zrealizowano w minimalistycznym studiu, wykorzystując równomierne światło, ostre reflektory i rzeźbiarskie kształty. Allegra nie jest tu jedynie dodatkiem, lecz współczesną ikoną, wyrazem pewności siebie, zmysłowości i bezkompromisowego charakteru.

Świat Allegry definiują forma, dotyk i funkcjonalność. Rzeźbiarskie linie, wyraziste faktury i zdecydowany charakter łączą się w odważną manifestację współczesnej kobiecości. Jej design wyróżniają architektoniczne kształty inspirowane formą skrzydeł oraz precyzyjna, plisowana konstrukcja. Zmysłowy charakter kolekcji podkreślają miękka, zamszowa faktura, lśniące metalowe detale – w tym minimalistyczne logo G w odcieniu postarzanego brązu – oraz bogactwo dopracowanych wykończeń. Funkcjonalność przejawia się w jej wszechstronności i wygodzie noszenia. To eleganckie akcesorium, stworzone z myślą o ruchu, nasycone nowoczesną, modową energią, która stanowi kwintesencję stylu GUESS.

Maura Higgins przyciąga uwagę w każdym kadrze, poruszając się w immersyjnym świecie wysmakowanego designu i filmowej stylizacji. Ostre cienie, stylizowane przejściai dynamiczna narracja budują dopracowaną, prowokującą atmosferę. W tej pełnej energii kampanii, Allegra odsłania swoje kolejne oblicza, aż po nazwę umieszczoną naklasycznej tablicy rejestracyjnej.

Magnetyczna. Elektryzująca. Nie sposób jej zignorować. Maura Higgins uosabia współczesną, pewną siebie kobietę, idealnie zestrojoną z odważną energią Allegry. Jejmiędzynarodowa rozpoznawalność stale rośnie, między innymi za sprawą nadchodzącego udziału w programie Dancing with the Stars, a ona sama przejmuje światło reflektorów niczym Allegra i z pewnością nie zamierza go oddać.

„W GUESS dodatki od zawsze pełniły rolę wyrazistych elementów stylizacji. Allegra jest właśnie taka – charakterystyczna, przyjemna w dotyku, niezwykle uniwersalna,i bezbłędnie rozpoznawalna. Kampania „Allegra Shows Off” przejawia cały współczesny świat GUESS: glamour klasycznego roadstera, jednolite światło studyjne i autentyczny charakter. To świat filmowy i aspiracyjny, oparty na kobiecości, która jest ekspresyjna, niewymuszona i w pełni świadoma siebie”. – Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Autor: GUESS/ Materiały prasowe