Czas na CURL FLOW – pielęgnacja włosów kręconych, która działa!

Włosy kręcone mają swoje unikalne potrzeby, dlatego aby prezentowały się naprawdę spektakularnie, potrzebują świadomej, dopasowanej pielęgnacji. Niezależnie od tego, czy nosisz luźne fale, czy sprężyste spiralki, kluczowe jest ich delikatne oczyszczanie, nawilżenie i ochrona przed puszeniem. Przy kręconych włosach polecane jest mycie metodą OMO – dzięki temu loki nie tracą naturalnej równowagi, nie przesuszają się i łatwiej zachowują swój unikalny skręt.

Po umyciu włosy należy odsączyć bez pocierania, używając bawełnianej koszulki lub miękkiego ręcznika, a następnie delikatnie rozczesać grzebieniem o szerokich zębach, co minimalizuje łamanie i plątanie pasm. Kolejnym ważnym etapem jest odpowiednie nawilżanie i odżywianie – dla najlepszego efektu do pielęgnacji warto włączyć humektanty, proteiny i emolienty, które zapewnią włosom elastyczność, miękkość i blask, a także wzmocnią je i ochronią przed uszkodzeniami.

Do stylizacji włosów kręconych najlepszym wyborem będą lekkie produkty nie zawierające alkoholu, które nawilżają, definiują skręt, dodają objętości i zabezpieczają przed wilgocią. Podczas suszenia warto korzystać z dyfuzora – pomaga to zachować strukturę loków i ograniczyć puszenie.

Podkręć swoje FLOW!

Z myślą o potrzebach kręconych włosów powstała dedykowana linia so!flow – nowoczesna seria kosmetyków pielęgnujących, podkreślająca naturalny skręt. – Seria produktów so!flow do włosów kręconych to pełen zestaw delikatnego, ale skutecznego wsparcia. W skład linii wchodzi aż 7 produktów, które dzięki skutecznej formule nawilżają, wygładzają i definiują skręt, jednocześnie minimalizując puszenie. Nasze kosmetyki są wolne od szkodliwych substancji, dzięki czemu loki pozostają zdrowe, miękkie i sprężyste. Wierzymy, że odpowiednio dobrana pielęgnacja może nie tylko podkreślić naturalny skręt, ale też pomóc włosom zachować piękno i równowagę na dłużej – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki so!flow.

Linia o zapachu dojrzałego melona z aloesem składa się z kosmetyków opartych na działaniu ceramidów yuzu, wegańskiej keratyny oraz adaptogenu – traganka chińskiego. Do dotychczasowej gamy produktów dedykowanych dla włosów kręconych, dołączyły właśnie dwie nowości:

Odżywka myjąca – przeznaczona do stosowania jako pierwsze „O” w metodzie OMO (Odżywka – Mycie – Odżywka). Już na etapie oczyszczania chroni włosy przed przesuszeniem i działaniem detergentów, jednocześnie nawilżając je i przygotowując do dalszej pielęgnacji. Idealna dla włosów kręconych, suchych i puszących się. Zawiera odżywcze składniki, które wzmacniają, wygładzają i regenerują włosy, przywracając im zdrowy wygląd.

Pianka stylizująca – lekka formuła bez alkoholu, która utrwala, jak i pielęgnuje włosy. Dodaje objętości, podkreśla naturalny skręt i przeciwdziała puszeniu. Sprawdza się zarówno na mokrych, jak i suchych włosach – np. do odświeżania loków w ciągu dnia. Dzięki zawartości składników roślinnych nie skleja kosmyków, ale wydobywa ich prawdziwy potencjał.

Seria zawiera również takie produkty jak: odżywcza maska, szampon, odżywka oraz pielęgnujący aktywator skrętu, a także spray do włosów. Kosmetyki dostępne są w drogerii Rossmann

