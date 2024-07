Czas na lato z Converse! Nowy model podbije miejskie ulice

Wakacje, Wisła, Bulwary, Warszawa i… Converse! Właśnie wystartował wyjątkowy Pop Up marki, który aż do końca sierpnia zapewni atrakcje wszystkim, którzy wybrali lato w mieście. Po zeszłorocznym sukcesie, marka uruchomiła wakacyjną przestrzeń po raz drugi, oferując jeszcze więcej atrakcji i miejsca. W Pawilonie 512 nad Wisłą można poczytać, pograć na flipperach, w piłkarzyki, gry arcadowe czy wylosować itemy albo po prostu rozsiąść się, napić lemoniady i kawy od palarni HAYB, pochillować z przyjaciółmi lub we własnym towarzystwie. W planach są także warsztaty i inne super aktywacje dla każdego. Nowością jest możliwość zakupu wybranych modeli butów, ubrań i dodatków Converse, a także obejrzenia i przymierzenia nowego super modelu Run Star Trainer, który podbija miejskie ulice. Pop Up czeka i zaskoczy niejedną atrakcją w długie, ciepłe, letnie dni oraz wieczory.

Miejscówka znajduje się na nadwiślańskich bulwarach, w Pawilonie 512 pod Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Stanowi łącznik pomiędzy tętniącym życiem nabrzeżem a spokojniejszym Powiślem, zapraszając wszystkich do śledzenia wydarzeń odbywających się w wakacyjnej przestrzeni Converse. Można je na bieżąco sprawdzać na kanałach SoMe marki!

Atrakcyjny rozkład jazdy!

W każdą środę tego lata w Pop Upie obejrzeć można specjalną selekcję filmów prosto z Kina Muranów. Cykl Lato z Converse x Kino Muranów gwarantuje seanse w chłodnej i zadaszonej przestrzeni Pawilonu. Odbędą się projekcje takich filmów jak:

3 lipca - CLIMAX

10 lipca - PODEJRZANA

17 lipca - POPRZEDNIE ŻYCIE

31 lipca - HOW TO HAVE SEX

7 sierpnia - PORTRET KOBIETY W OGNIU

14 sierpnia - AMERICAN HONEY

21 sierpnia - TAJEMNICE SILVER LAKE

28 sierpnia - TYLKO KOCHANKOWIE PRZEŻYJĄ wraz z Dyskusyjnym Klubem Filmowym z Kają Klimek

Pop Up to także wyjątkowa współpraca Converse i DESA Unicum - od 25 czerwca startuje otwarty dla wszystkich aspirujących i działających już twórców (do 35. roku życia) nabór prac na wyjątkową wystawę w przestrzeniach Pop Up. Jego wyniki zostaną ogłoszone 10 lipca, a od 24 lipca prace zdobić będą przestrzeń Pawilonu podczas oficjalnego wernisażu. To wyjątkowa okazja, żeby pokazać swoje zajawki całemu światu i móc pochwalić się własną wystawą pod auspicjami Converse i DESA Unicum - najlepszego domu aukcyjnego w Polsce! Zasady udziału, terminarz i inne ważne szczegóły dostępne będą na kanałach SoMe marki. Dodatkowo w Pop Up będzie można podziwiać noc spadających gwiazd, wziąć udział w super warsztatach artystycznych, z customizacji ubrań i dodatków, aplikacji biżuterii na zębach oraz innych cool aktywnościach.

Run Star Trainer

W Pop Upie na nadwiślańskich Bulwarach można zobaczyć i również przymierzyć najnowszy model Converse. Run Star Trainer łączy dziedzictwo sportu i styl, nie siląc się na kompulsywną trendowość, a po swojemu, z klasą celebrując bogatą historię Star Chevron. Inspirowany sportową sylwetką butów do siatkówki, szermierki, boksu i biegania, podąża swoją drogą, dając pełen komfort noszenia i ponadczasowość stylu. Przeszłość miesza się tu z nowoczesnością, oldschool z najnowszymi rozwiązaniami gwarantującymi wygodę i swobodę wyrażania siebie. Run Star Trainer są wyjątkowo wygodne w noszeniu - gumowa podeszwa zapewnia super przyczepność, a piankowa wkładka wewnętrzna komfort dla stóp i amortyzację. Sylwetka jest niebywale elastyczna! Model ten, wykonany z nylonu, zamszu i skórzanych wstawek, sięga nostalgicznie do dziedzictwa Converse na wielu płaszczyznach, od retro inspiracji butami sportowymi, charakterystyczną gamę kolorów i kultowe logo, po wzór bieżnika podeszwy nawiązującego do modelu Chuck Taylor, rozciągając się w Run Star Trainer na całą piętę. To buty na każdą okazję i porę roku, niezależnie od przemijających trendów i chwilowych modowych fanaberii. Run Star Trainer podbija miejskie ulice, a do zobaczenia i przymierzenia jest przez całe lato w Pop Up Converse!

Kolekcja Converse Run Star Trainer jest już dostępna na stronie converse.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

i Autor: materiał prasowy Converse

