Czas na retro w nowym wydaniu. Kobieca torebka w jeszcze innej odsłonie

Kobieca torebka to zdecydowanie nieodzowny element garderoby. To dodatek, który potrafi dodać pazura każdej stylizacji i sprawić, że całość będzie prezentowała się spójnie. Jedną z mare, obok których nie da się przejść obojętnie jest hiszpańska firma Bimba Y Lola. To szalona marka, które oferuje nowe spojrzenie na modę. Ich projekty pełne są oryginalności i kolorów. Z ubraniami i dodatkami Bimba Y Lola możesz wyrazić siebie i dać się porwać szaleństwu swojej wyobraźni. Ten sezon to przede wszystkim unikalne projekty torebek inspirowanych modą retro.

Tym razem Bimba Y Lola zabiera nas w kolory świat przygód. Przedstawiamy kolejną odsłonę serii FW23 Garden Club! W poprzednim odcinku szykownie ubrane uczennice podążały za dziką naturą, wybierając nowoczesny styl indie underground uzupełniony słodkimi florystycznymi akcentami, a geeki wędrowały w głąb ogrodu w poszukiwaniu przygód… teraz BIMBA Y LOLA FW23 zaprasza Ciebie (i Twoją torbę!) do całodziennej zabawy w wyjątkowym parku rozrywki!

To oryginalne modele torebek, które wyróżnia nie tylko wysoka jakość, ale także szalone printy i kształt. To wyzwolenie swojej wyobraźni pod jarzma narzucanych standardów oraz moda, której nie da się zamknąć w standardowych ramach.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA