Czas na rozmowę o męskim zdrowiu

W tym specjalnym odcinku, Jacek Maciejewski z Fundacji Rak'n'Roll oraz Krzysztof "Jankes" Jankowski, popularny dziennikarz radia Eska, poruszają ważne kwestie związane z profilaktyką zdrowotną mężczyzn. Obaj prowadzący otwarcie rozmawiają o wyzwaniach i trudnościach, które mężczyźni napotykają, gdy chodzi o dbałość o zdrowie, oraz o tym, jak ważne jest podejmowanie regularnych badań i dbanie o siebie na co dzień.

Spotkanie ma na celu przełamywanie stereotypów i zachęcanie mężczyzn do otwartości, ponieważ tylko poprzez rozmowę możemy wspólnie stworzyć przestrzeń, w której mężczyźni będą czuli się swobodnie, dbając o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. WANNA TALK to nie tylko dialog – to również inspiracja do działania i dbania o siebie na wszystkich poziomach.

Zapraszamy wszystkich – nie tylko panów – do obejrzenia tego inspirującego spotkania i przyłączenia się do ruchu Movember.

YOPE w październiku i listopadzie w ramach kampanii PROSZĘ DOTYKAĆ, PROSZĘ DBAĆ, PROSZĘ BADAĆ współpracuje z Fundacją Rak’n’Roll, przekazując 50 000 zł na działania profilaktyczne fundacji. Kwotę tę wspiera sprzedaż intymnej linii pielęgnacyjnej marki, która od 10 lat nie tylko produkuje naturalnie niezwykłe kosmetyki, ale również aktywnie wspiera prospołeczne inicjatywy.

YOPE WANNA TALK to nowa inicjatywa marki, mająca na celu poruszanie tematów ważnych społecznie. Nazwa cyklu jest jednocześnie zaproszeniem do rozmowy i zabawą słowem „wanna” – naturalnym otoczeniem dla produktów YOPE (niektóre z rozmów odbywają się dosłownie w wannie). Pierwszy odcinek opublikowany został z okazji 10-lecia marki, gdzie właściciele, Karolina Kuklińska-Kosowicz i Paweł Kosowicz odpowiadali na pytania zadawane przez fanów YOPE na Instagramie. Kolejny odcinek WANNA TALK to wydanie specjalne, z okazji współpracy YOPE i Fundacji Rak’n’Roll, w celu promocji męskiego zdrowia i przełamywania tabu rozmowy o nim.