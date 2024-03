Czas na usta! Maksymalnie powiększenie i efekt glow

Polki oszalały na punkcie tego lakieru do paznokci. Teraz wraca do sprzedaży

Tematem przewodnim odcinka były ikony muzyczne. Ze sceny wybrzmiały największe przeboje takich gwiazd jak: Britney Spears, Freddie Mercury, Lady Gaga czy Madonna. Choć w kolejnym odcinku nie zobaczymy już występu Adelona i Tadeusza Mikołajczaka, który na potrzeby programu przyjął pseudonim Lady Tede, to jednak emocje wcale nie słabną. W kolejny wtorek na antenie TVN czekają na nas następne metamorfozy, występy i kosmetyczni bohaterowie od NYX Professional Makeup.

Błyszczyk do ust NYX Professional Makeup Duck Plump w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

W kolejnym już trzecim odcinku rozrywkowego show na antenie TVN został użyty jeden z najnowszych produktów marki NYX Professional Makeup – błyszczyk Duck Plump. Szybko stał się on ulubieńcem osób, które chcą wizualnie powiększyć swoje usta. Jednak to nie wszystko, co oferuje ten produkt — wraz z większą objętością zapewnia on zniewalający blask oraz szeroką gamę kolorystyczną.

Już jedno pociągnięcie tego produktu do ust zapewnia zachwycający efekt, który zadowoli nawet najwybredniejsze Drag Queen. Nieprzypadkowo nazwa Duck Plump przywołuje skojarzenia z kaczymi ustami – w jego wegańskim składzie znajduje się pikantny imbir, którego działanie pozwala wizualnie uwydatnić usta. To właśnie olejek z tej rośliny sprawia, że natychmiast wyglądają one na powiększone. Ale to nie koniec zalet nowego błyszczyka od NYX Professional Makeup! Kolejnym plusem jest to, że produkt występuje w aż 18 odcieniach do wyboru od bezbarwnych, poprzez intensywnie napigmentowane odcienie nude, róże i czerwienie aż po fiolety. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kolor „Cherry Spice” wybrany przez globalną ikonę, zdobywczynię nagrody Grammy i wieloletnią fankę marki NYX PM – Cardi B.

Zobacz także: Zmysłowe perfumy na lato 2024. Te zapachy otulą Twe zmysły niczym ramiona najdelikatniejszego kochanka. Zapachowe trendy

i Autor: Materiały prasowe NYX

Konturówka do ust NYX Professional Makeup Line Loud w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

Produktem, który idealnie dopełnia zachwycające działanie Duck Plump jest konturówka Line Loud, również od NYX Professional Makeup. Dzięki niej optycznie powiększający usta trick makijażowy jest jeszcze łatwiejszy — wystarczy, że obrysujesz kredką usta i wypełnisz je błyszczykiem. Co więcej, każdy kolor Duck Plump ma przypisany odcień Line Loud! Tym sposobem kontur służący wymodelowaniu ust, nadaniu im pożądanego kształtu i optycznemu powiększeniu za każdym razem będzie mógł zostać dopełniony perfekcyjnie współgrającym odcieniem błyszczyka.

Dodatkowo kredki do ust Line Loud zostały nasycone olejkiem jojoba i witaminą E, dzięki którym usta nie ulegają wysuszeniu po nałożeniu produktu. Kolejną zaletą konturówki jest uzyskany dzięki niej efekt – miękkie i matowe wykończenie sprawia, że usta wyglądają gładko. Zachwyca także jej niezrównana trwałość oraz odporność na transfer, wodę, blaknięcie i… pocałunki!

i Autor: Materiały prasowe NYX

i Autor: Materiały prasowe NYX

i Autor: Materiały prasowe NYX