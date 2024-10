Czas pomyśleć o najbardziej prezentowym okresie w roku

Poznaj bliżej pełne świątecznej magii i dobra z natury zestawy od Hagi

ZESTAW LAST CHRISTMAS I GAVE YOU MY GEL

Stwórz swój zimowy rytuał, który pobudzi zmysły i wprowadzi Cię w świąteczny nastrój. W tym zestawie znajdziesz trzy żele pod prysznic, które otulą Cię magicznymi zapachami i zapewnią naturalną pielęgnację. Zaproś pod prysznic żele z bestsellerowych linii: Korzenna Pomarańcza i Na Śliwki oraz Nowość - żel z serii Zimowe Otulenie.

ZESTAW IT’S THE MOST WONDERFUL CREAM OF THE YEAR

Zestaw 3 kremów do rąk z kultowych linii zapachowych: Korzenna Pomarańcza, Na Śliwki i Malinowy Chruśniak to trio, które pokochasz! Prawdziwy must have tegorocznej zimowej pielęgnacji. Idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Doskonały na prezent i niezbędny w zimowe dni, kiedy skóra dłoni wymaga szczególnej uwagi i troski. Ciesz się zdrową, zregenerowaną i nawilżoną skórą dłoni każdego dnia!

ZESTAW WINTER WONDERLAND CARE

Ho ho ho! Już słychać, jak Mikołaj pędzi z prezentami. W tym roku ma coś wyjątkowego dla Ciebie. To cudownie pachnący zestaw do pielęgnacji ciała Zimowe Otulenie. Żel do mycia i balsam otoczą Cię intrygującym zapachem cytrusów, wanilii i czekolady. Poczujesz, że Twoja skóra jest zadbana, pachnąca i odżywiona. Umyj ciało żelem, a następnie rozpieść je balsamem i stwórz swój zimowy rytuał, który pobudzi Twoje zmysły, ukoi głowę i wprawi Cię w świąteczny nastrój.

ZESTAW HAVE A WHOLLY JOLLY WASH

Marzysz o idealnie gładkiej, aksamitnej i pachnącej skórze? Wybierz zestaw do ciała z peelingiem i żelem Zimowe Otulenie. Peeling w subtelnym błękitnym odcieniu, przypominającym płatki śniegu, delikatnie usuwa martwy naskórek, odsłaniając gładką i odświeżoną skórę. Połączenie wanilii i słodkich migdałów otula ciało i zmysły, a bogata formuła żelu pozostawia je odświeżone i nawilżone. Podaruj sobie chwilę relaksu i poczuj, jak zimowe dni stają się cieplejsze dzięki małym przyjemnościom.

ZESTAW MAGIC MOMENTS

To cudownie pachnący zestaw do pielęgnacji ciała Zimowe Otulenie. Peeling do ciała i balsam otoczą Cię intrygującym zapachem cytrusów, wanilii i czekolady. Poczujesz, że Twoja skóra jest zadbana, pachnąca i odżywiona. Użyj peelingu, a następnie rozpieść ciało balsamem i stwórz swój zimowy rytuał, który pobudzi Twoje zmysły, ukoi głowę i wprawi Cię w świąteczny nastrój.

ZESTAW LET IT CREAM!

To zestaw pielęgnacyjny do twarzy z serii Aqua Zone do każdego rodzaju skóry. Odkryj duet kremu na dzień i żelu-galaretki do mycia twarzy z kompleksem nawilżającym AQUAXYL™. Zaawansowane formuły produktów oraz bogactwo naturalnych składników pozwolą na dogłębne nawilżenie nawet najbardziej przesuszonej skóry. Ceramidy, arginina, pantenol, kwas hialuronowy oraz biozgodne ze skórą emolienty to gwarancja najwyższej jakości produktów i skutecznego działania nawilżającego.

ZESTAW JINGLE ALL THE WAY

Kompleksowe trio do ciała: żel, peeling i balsam z limitowanej serii Zimowe Otulenie to doskonały pomysł na prezent. Zapach cytrusów, wanilii i czekolady odpręży zmysły i nasyci Twoją skórę intrygującym aromatem. Poczuj działanie naturalnych składników i ciesz się zadbaną, odżywioną i nawilżoną skórą każdego dnia.

ZESTAW HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE LOTION

To zestaw trzech pachnących i odżywczych mini balsamów do ciała. Ciesz się aromatami naszych bestsellerów – ciepłymi nutami Korzennej Pomarańczy i słodką kompozycją Na Śliwki. Odkryj limitowaną nowość Zimowe Otulenie, która zachwyci Cię intrygującym zapachem cytrusów, wanilii i czekolady. Zanurz się w rozkoszny świat aromatów Hagi i rozpieść ciało naturalnymi składnikami, które nawilżą i odżywią Twoją skórę.

ZESTAW MĘSKI Ho ho ho CAPTAIN!

Nie ważne, czy żeglujesz po niebezpiecznym Morzu Północnym, czy moczysz ciało w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego, należy się porządnie umyć, szczególnie od święta. Zestaw Hagi to zadbana skóra, dokładne oczyszczenie i zniewalający zapach. Naturalny żel do mycia ciała oraz krem-żel po goleniu zawierają ekstrakt z alg i bursztynu, a także łagodzący pantenol i aloes. Na co dzień i na święta -zestaw Ahoj ucieszy każdego Kapitana.

ZESTAW PLUM ALONE

Przenieś się do beztroskich chwil z dzieciństwa - soczyste śliwki, wanilia i karmel tworzą niezapomnianą symfonię aromatów, przywołującą najsłodsze wspomnienia. Tak właśnie pachnie zestaw do pielęgnacji ciała z serii Na Śliwki. Umyj ciało aromatycznym żelem, a następnie rozpieść je balsamem do pielęgnacji ciała. Ekstrakt ze śliwki Davidsona ujędrni, wygładzi i doda skórze niezwykłego blasku, a dodatek pantenolu i soku aloesowego zadba o jej ukojenie i nawilżenie.

ZESTAW ORANGE ALONE

Odkryj magię zimowych wieczorów z naszym zestawem z serii Korzenna Pomarańcza. Ten wyjątkowy duet kosmetyków nie tylko zadba o Twoją skórę, ale również przeniesie Twoje zmysły w świat relaksu i ciepłych wspomnień. Rozpocznij swój rytuał od delikatnego żelu do mycia ciała. Wzbogacony organiczną wodą pomarańczową i odżywczym ekstraktem z miodu, nawilży skórę i poprawi jej kondycję. Następnie rozpieść ciało aksamitnym balsamem do pielęgnacji ciała.

i Autor: materiał prasowy hagi