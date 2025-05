Czerwcowe bestsellery w Notino. Poznaj moc odżywczej pielęgnacji

Moda na wiosnę i lato 2025. To będzie czas słońca, przewienych tkanin oraz kontrastów

Kultowe kosmetyki dostępne w warszawskiej galerii. To pierwszy projekt tego typu

Na start polecamy OLEHENRIKSEN Banana Bright Vitamin C Serum, bogate w witaminę C. Rozjaśnia skórę, wyrównuje jej koloryt i chroni przed wolnymi rodnikami. Lekka formuła szybko się wchłania i nadaje skórze zdrowego blasku – idealna na początek sezonu.

Zostańmy jeszcze przy pielęgnacji twarzy – OLEHENRIKSEN Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer to lekki, a jednocześnie intensywnie nawilżający krem, który wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Zawiera 8 peptydów i 3 ceramidy, które wspierają skórę nawet w upalne dni.

Szukasz mocniejszego działania? Sięgnij po nocny krem OLEHENRIKSEN Dewtopia 5% Acid Firming Night Cream. Zawiera kwasy AHA i komórki macierzyste szarotki alpejskiej, które delikatnie złuszczają, wygładzają strukturę skóry i wspomagają produkcję kolagenu. Rano Twoja skóra będzie gładsza, jędrniejsza i gotowa na letnie słońce.

Nie zapomnij też o ustach! OLEHENRIKSEN Pout Peptide Preserve Lip Treatment intensywnie nawilża, wygładza drobne linie i nadaje ustom subtelny połysk. Doskonały na co dzień i jako ratunek po dniu na słońcu.

i Autor: materiały prasowe Notino

Premiera SKKN by Kim: luksusowa pielęgnacja i makijaż

Świat beauty czekał na ten moment – i wreszcie jest! Kim Kardashian, globalna ikona piękna, prezentuje swoją autorską linię kosmetyków – SKKN by Kim, dostępnej już na Notino. Kolekcja opiera się na minimalistycznym podejściu do urody i stawia na zdrową, promienną skórę.

Delikatny tonik SKKN by Kim Toner z kwasami AHA złuszcza martwy naskórek, wygładza skórę i przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji. Idealny jako orzeźwiający element wieczornej rutyny po gorącym dniu. A jeśli potrzebujesz regeneracji – sięgnij po maskę SKKN by Kim Resurfacing Mask. Formuła z enzymami dyni, kwasami AHA i gliceryną działa na drobne zmarszczki, wyrównuje koloryt skóry i przywraca jej młodzieńczy wygląd.

Wieczorna pielęgnacja? Tu sprawdzi się SKKN by Kim Night Oil – regenerujący olejek, który intensywnie odżywia i przywraca skórze elastyczność oraz blask po całym dniu ekspozycji na słońce.

Czas na odrobinę blasku – SKKN by Kim Highlighter to kremowy rozświetlacz, który nada skórze naturalny, perłowy glow – idealny na letnie wieczory. A jeśli chcesz podkreślić usta, sięgnij po SKKN by Kim Lip Liner – kremową konturówkę o intensywnej pigmentacji i trwałości, która sprawdzi się w każdej letniej stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Zapachy lata: świeżość morza i oceanu w flakonie

Z nadejściem ciepłych dni, tęsknimy za lekkością i orzeźwieniem. Dlaczego więc nie dodać odrobiny wakacyjnego klimatu także do swojej codziennej rutyny zapachowej?

Zachwyć się nutami Egiptu i jego krystalicznych wód z Chloé Nomade Lumiére d´Egypte Eau de Parfum. Kompozycja z lotosem, jaśminem i egipskim kyphi łączy się z luksusową mieszanką mirtu, cynamonu i drzewa sandałowego – to ponadczasowa, egzotyczna propozycja.

Estée Lauder Bronze Goddess Aegea Eau de Parfum przenosi nas na greckie wyspy. Połączenie mleka kokosowego, piżma, cytrusów, drzewa figowego i białych kwiatów tworzy zmysłową, słoneczną całość.

A może klimat Brazylii? Sol de Janeiro Água Mística Body & Hair Fragrance Mist to lekka mgiełka o zapachu mandarynki, ananasa i neroli, z nutami piwonii, jaśminu i cedru. Idealna na upalne dni – jak morska bryza w butelce.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Letni SOS dla włosów: kompleksowa pielęgnacja na wakacje

Lato to piękny czas, ale niełatwy dla naszych włosów. Słońce, słona woda, chlor i częste mycie mogą osłabiać strukturę włosa i przyspieszać blaknięcie koloru. Dlatego przygotowaliśmy przewodnik po letniej pielęgnacji włosów, który pomoże zachować ich zdrowie, blask i elastyczność.

Schwarzkopf Professional BC Bonacure Sun Protect Sun Pouch to wakacyjny niezbędnik – zestaw podróżny zawierający szampon, odżywkę i spray, które nawilżają włosy, chronią je przed UV i zapobiegają utracie koloru.

Twoje włosy są osłabione? Maska ICONIQUE Professional UNBREAKABLE LIKE YOU wzmacnia je na całej długości, zapobiega łamaniu i rozdwajaniu końcówek. Efekt? Mocne, sprężyste i pełne życia włosy.

Dla posiadaczek włosów farbowanych polecamy Collistar Protective Oil Spray for Coloured Hair – lekki spray ochronny, który chroni przed promieniowaniem słonecznym, zapobiega blaknięciu koloru i dodaje połysku, nie obciążając fryzury.

Pamiętajmy też o skórze głowy! Serum FOREO LUNA Dual Peptide Serum z peptydami wspomaga wzrost włosów, pobudza cebulki i łagodzi podrażnienia skóry.