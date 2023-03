Czy po 50-tce warto zmieniać fryzurę? Te kobiety zaryzykowały i ścięły włosy. Metamorfoza fryzury to był strzał w dziesiątkę!

Czy po 50-tce warto zmieniać fryzurę?

Zmiana fryzury dla wielu kobiet dojrzałych to poważna decyzja, na którą nie każda z nich jest gotowa. Czasami wydaje nam się, że najlepszą fryzurą dla nas jest ta, którą mamy od wielu lat - sprawdzona, bezpieczna i przede wszystkim się do niej przyzwyczailiśmy. Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę to planuje również poważne zmiany w swoim życiu. I właśnie ten krok w przód często motywuje panie do radykalnej metamorfozy fryzury. Bywa, że za namową stylisty decydujemy się na nową koloryzację lub radyklane cięcie. Jednak, czy kobieta po 50-tce powinna zmieniać fryzurę? Wiele pań w pewnym wieku boi się metamorfozy i zadają sobie pytanie, czy warto po 50-tce zmienić fryzurę? Oczywiście, że tak! Warunek jest jeden - najpierw najlepiej wybrać się do profesjonalnego stylisty, który dobierze odpowiednie strzyżenie i koloryzację. Ważne jest, aby nowa fryzura pasowała do kształtu twarzy i dodawała cerze blasku. Dzięki temu kobieta po 50-tce będzie wyglądać młodziej nawet o 10, a do tego modnie i nowocześnie.

Metamorfozy fryzur kobiet po 50-tce to strzał w dziesiątkę

Jeśli masz wątpliwości, czy po 50-tce warto zmieniać fryzurę, to z pewnością zdjęcia tych metamorfoz Cię przekonają. Kobiety dojrzałe oddały się w ręce stylistów, którzy skrócili ich włosy i postawili na twarzową koloryzację. Widać, że metamorfoza fryzury wyszła im zdecydowanie na dobre.

