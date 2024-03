Czy w świecie beauty jest miejsce na ekologię?

Każda nasza decyzja – także pielęgnacyjna – nie pozostaje obojętna dla środowiska naturalnego. Ślad ekologiczny, który pozostawia po sobie każdy z nas jest coraz większy. Dokonując niewielkich zmian w codziennym życiu możemy przyczynić się do wielkich rzeczy. tołpa.® pure trends w pełni wykorzystuje potencjał naturalnych składników aktywnych dla piękna skóry. W linii znajdziemy składniki, które są doceniane od bardzo dawna w kosmetologii czy w ajurwedzie, a także te polecane przez specjalistów od zdrowego odżywiania. Czyste, przebadane alergologicznie receptury gwarantują bezpieczeństwo nawet dla bardzo wrażliwej skóry.

ONE PLANET, ONE CHANCE

Przed społeczeństwem stoi 5 wyzwań środowiskowych, które będą miały bezpośredni wpływ na przyszłość planety:

#1 PRODUKCJA ODPADÓW – w tym problem odpadów z plastiku, których rozkład trwa wiele pokoleń

#2 JAKOŚĆ POWIETRZA – rosnące zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia

#3 KRYZYS WODNY – kurczące się zasoby słodkiej wody

#4 KATASTROFA KLIMATYCZNA – wzrost temperatury atmosfery wynikający z emisji gazów cieplarnianych

#5 KATASTROFA ŚRODOWISKOWA – degradacja środowiska, zubożenie bioróżnorodności i zniszczenie ekosystemów

PIĘKNA SKÓRA, CZYSTE SUMIENIE

Linia tołpa.® pure trends to pielęgnacja, która dzień po dniu przyczynia się dla urody, bez szkody dla środowiska:

#minimum 95% składników pochodzenia naturalnego – bez parabenów, SLS-ów, silikonów, sztucznych barwników

#przyjazne dla wegan –kosmetyki nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego

#nie testowane na zwierzętach - żadne zwierzaki nie cierpiały przy ich powstawaniu

#niebarwione opakowania pochodzące z recyklingu - słoik, butelka z odnawialnych materiałów, karton z makulatury

#lżejsze zamknięcia tubek - 2 produkty lżejsze aż o 33% od standardowych

#materiał etykiety z trzciny cukrowej - 95% z etanolu z trzciny cukrowej z certyfikatem „I AM GREEN”

tołpa.® pure trends super fruits

Linia pure trends super fruits dla skóry, która potrzebuje intensywnego nawilżenia i rozświetlenia. Inspirowana składnikami z nurtu super food, które pomagają odzyskać naturalne piękno, eliminując szary koloryt skóry i objawy jej zmęczenia . Te silne antyoksydanty neutralizują wolne rodniki, a skóra odzyskuje zdrowy koloryt i elastyczność.

Elżbieta Denes, kierownik działu rozwoju formulacji TORF Corporation stwierdza, że tołpa.® pure trends to linia, która z jednej strony podąża za trendami kosmetycznymi, ale jednak z wielką uważnością przygląda się również wpływowi każdego elementu kosmetyku na naszą planetę. „Trendy wykorzystane w recepturach to przede wszystkim czyste składy zgodnie ze strategią marki tołpa.®, ale i wykorzystanie naturalnych składników kojarzonych ze zdrowym odżywianiem, czyli „superfoods”. To co jemy, co dobre dla naszego organizmu, dzięki zawartość witamin, minerałów czy kwasów omega 3,6 i 9 jest też idealne dla naszej skóry. Dlatego też w linii korzystamy z borówki o antyoksydacyjnym działaniu, bogactwie witaminy C z maliny i róży czy też nowości - banana. Zależało nam, aby nowe produkty z linii tołpa.® pure trends happy mood z kwiatem bananowca i nie tak oczywistym zapachem banana sprawiały, że z radością witamy dzień. Wraz z Ewą Nowak, Managerem Produktu, zależało nam, aby stworzyć kosmetyki o kolorze i zapachu świeżo rozgniecionego owocu banana. Oprócz zapachu warto zwrócić uwagę na zaskakujące konsystencje: mgiełka, suflet, olejkowe serum. Takie receptury to nie tylko bezpieczeństwo i skuteczność, ale dobre samopoczucie i bananowy uśmiech przez cały dzień.”

i Autor: Materiały prasowe tołpa