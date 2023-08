Czym są lipidy i dlaczego są tak ważne?

Obłędny sweter na jesień w gigantycznej promocji Reserved. To będzie hit tego sezonu. Połączenie mody boho z elegancją i klasą. Tylko 80 zł

Lipidy, które są naturalnymi tłuszczami skóry, zapobiegają również uszkodzeniom słonecznym, sprzyjają zatrzymywaniu w niej wilgoci i przyspieszają jej autoregenerację. Cholesterol pomaga w szybkiej regeneracji bariery ochronnej skóry a bez niego skóra szybko traci elastyczność. Kwasy tłuszczowe sprawiają, że skóra wygląda młodo i zdrowo a ceramidy zwiększają nawilżenie skóry, poprawiając jej jędrność i zapobiegając szorstkości. Bez nich wszystkich skóra może stać się sucha i szorstka, wyglądać na matową i zmęczoną a do tego uszkodzona bariera ochronna sprawia, że częściej ulega podrażnieniom. Wybraliśmy produkty z lipidami, które uzupełnią ich niedobory i zostawią skórę pełną promiennego blasku.

Jak mgiełka

SESDERMA MESOSES Liposomal Mist Mgiełka do twarzy 110 zł/30 ml zapewnia szybkie odświeżenie skóry. Możesz jej używać kilkukrotnie w ciągu dnia, aby wzmocnić i chronić skórę. Linia MESOSES to najsilniejszy rewitalizujący i przeciwstarzeniowy koktajl kosmetyczny składający się z 15 aminokwasów zamkniętych w liposomach. Poprawia on elastyczność, zwiększa napięcie i odżywienie cery wygładzając zmarszczki mimiczne. Skóra staje się bardziej miękka, gładsza i rozświetlona.

Rano i wieczorem

MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Hydration serum liposomowe 218 zł/ 30 ml intensywnie pielęgnuje skórę przesuszoną i odwodnioną. Wykorzystuje ono technologię wielowarstwowego nawilżania: zawiera trzy rozmiary kwasu hialuronowego (wysoka, niska i bardzo niska masa cząsteczkowa), które docierają do wszystkich warstw skóry. Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej: widoczne i natychmiastowe nawilżenie. Efekt filmu ochronnego na skórze. Kwas hialuronowy o niskiej i bardzo niskiej masie cząsteczkowej zamknięty w liposomach: dogłębne nawilżenie. Elastyczność i jędrność skóry. Zwiększa objętość skóry właściwej, wywołując ,,efekt wypełnienia”, który spłyca zmarszczki i linie mimiczne.

Odrobina światła

EISENBERG PARIS OLEJEK DO TWARZY I CIAŁA SPF 6 279 zł/ 100 ml zawiera opatentowaną formułę anti-age Trio-Moléculaire®, która połączona z wyselekcjonowanymi składnikami i aktywnymi filtrami nowej generacji nie tylko zapewnia optymalną ochronę przed promieniami UVA i UVB, ale również zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Ta pielęgnacja słoneczna stworzona została na bazie oleju z lnianki, który nazywany jest „złotem przyjemności” i zawiera dużą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega-3 oraz Omega-6. Połączenie tych kwasów sprawia, że olejek doskonale odpowiada wymogom skóry suchej. Ponadto witamina E zapewnia działanie antyoksydacyjne.

Naturalna przyjemność

NUXE HUILE Prodigieuse® RICHE 186 zł/ 100 ml suchy olejek o bogatej konsystencji zawiera kwasy tłuszczowe, siedmiu drogocennych olejków roślinnych, pozyskiwanych w przyjaznym środowisku procesie – zimnego tłoczenia. W 2016 formuła Huile Prodigieuse® została wzbogacona o drogocenny, odżywczy i przeciwstarzeniowy składnik aktywny – roślinny olejek Tsubaki, czyli olej z kwiatów Kamelii Japońskiej. Olejek z tego kwiatu jest wyjątkowo bogaty w kwasy omega-9 i fitosterole, czyli główne składniki lipidów skóry i włosów.

Niewidzialna ochrona

Bez względu na typ skóry należy ją zawsze chronić przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Lipidowa baza nie lubi konkurencji w postaci dodatkowych warstw na skórze, dlatego filtr ochronny powinien być możliwie lekki i nieobciążający. ZO® SKIN HEALTH GEL SUNSCREEN SPF 50 350 zł/ 45 g to mineralny filtr przeciwsłoneczny w emulsji z efektem naturalnej cery bez makijażu. Bogata w przeciwutleniacze receptura chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Zapewnia ona potrójny zakres ochrony: przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem widzialnym HEV (niebieskim) oraz promieniowaniem IR-A.

