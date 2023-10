Dacie wiarę, że ta kobieta ma prawie 70 lat? Wygląda jak 20-latka. Jej sekretem jest jedna rzecz, której się nie spodziewacie

Zapal taką świecę w domu, a przyciągniesz do siebie szczęście. Zapach, który przepędzi nieszczęścia i rozgoni niepowodzenia

Wegański krem do stylizacji włosów, który zapewnia wiele korzyści, tworząc wiązania w strukturze włosa

Nie uwierzysz, ile ma lat. Ta kobieta oszukała czas

Christie Brinkley pokazuje, że wiek nie gra roli. Amerykańska modelka w przyszłym roku skończy 70. lat, a wygląda na niewiele ponad 20. Pomimo upływu czasu kobieta zachwycą figurą oraz promiennym uśmiechem. Christie Brinkley byłą jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek w latach 80-tych. Jej okładki Sport Illustrated rozgrzewały do czerwoności, a sama Christie Brinkley doskonale wiedziała, jak podkreślać swoje wdzięki. Chodziła na wybiegach u największych projektantów i współpracowała ze światowymi markami. Chociaż minęło prawie 40 lat, to Christie Brinkley cały czas zaskakuje i uwodzi fanów. Mimo prawie siedemdziesiątki na karku modelka może pochwalić się oszałamiającą figurą oraz bujnymi, blond lokami. To jest jeden z sekretów jej wyglądu. Kobieta bowiem wierzy, że młody wygląd zawdzięcza swojemu uśmiechowi oraz sztucznym włosom. Nie ukrywa, że korzysta z doczepów oraz wpinanych tresek, które dodają jej fryzurze objętości. Christie Brinkley cały czas pozostaje aktywna zawodowo, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko 900 tys. fanów.

Zobacz także: Oto „najgorętsza babcia na świecie”. Przecieramy oczy ze zdumienia! Nie do wiary ile ma lat