Dawka witamin extra w pielęgnacji. Ekstrakty roślinne jako idealna regeneracja dla skóry po lecie

Wakacyjna beztroska dość okrutnie odbija się na naszym wyglądzie. Dlatego końcówka lata to najczęściej czas, gdy na twarzy zauważamy przebarwienia, nowe zmarszczki, a do tego zmagamy się z nadmiernym przesuszeniem skóry. Aby jak najszybciej przywrócić jej dawny blask warto zacząć stosować kosmetyki o działaniu antyoksydacyjnym, które w składzie mają witaminę C, a dodatkowo także naturalne ekstrakty, czy roślinne komórki macierzyste. Jeśli chcemy, by skóra odzyskała jędrność wybierajmy produkty zawierające oleje, np. z mikroalg o działaniu rewitalizującym. Po lecie szczególnej regeneracji wymagają także dłonie, bo w gorące dni rzadko pamiętamy o smarowaniu ich kremem. W wyniku działania silnego słońca mocno się przesuszają, dlatego teraz do ich pielęgnacji przydadzą się kosmetyki o działaniu odżywczym i nawilżającym, np. zawierające oleje oraz masło shea. Na koniec warto też pamiętać o szczególnym wsparciu dla włosów. Godziny spędzane na słońcu, w chlorowanej lub morskiej wodzie wypłukują keratynę i osłabiają strukturę pasm, przez co stają się łamliwe, szorstkie i matowe. W ich szybkiej regeneracji także mogą pomóc kosmetyki z roślinnymi składnikami, w tym np. odżywka z ekstraktem z bazylii i olejem winogronowym.

BŁYSKAWICZNE ROZŚWIETLENIE

Doskonały wybór m.in. dla skóry dojrzałej, suchej oraz o poszarzałym kolorycie. To skoncentrowane serum antyoksydacyjne przywraca cerze młodzieńczy blask, rozświetla i maskuje niedoskonałości. Oprócz natychmiastowego upiększenia, działa długofalowo. Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, łagodzi oznaki stanu zapalnego, wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek, To zasługa m.in. kompleksu antyoksydacyjnego ZOX12® z witaminami A, C i E, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i zapobiega powstawaniu oznak przedwczesnego starzenia się skóry. Swoje działanie serum zawdzięcza także unikalnym kompleksom polisacharydów pochodzenia roślinnego oraz kompleksom kultur komórek macierzystych z merystemu szarotki alpejskiej i szanty zwyczajnej. Kosmetyk zapewnia także ochronę przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym (IR-A).

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml

WŁOSY ZNOWU W FORMIE

Osłabione po lecie pasma potrzebują wyjątkowej troski, co z pewnością może im zapewnić ta odżywka. W składzie ma naturalny ekstrakt z bazylii, który działa nawilżająco, kojąco i przeciwzapalnie. Dodatkowo zmniejsza wypadanie włosów i zagęszcza je. Odżywka zawiera również olej winogronowy o silnym działaniu regenerującym. Ten składnik wzmacnia też barierę lipidową i zabezpiecza pasma przed przesuszaniem. W efekcie stają się lepiej nawilżone, sprężyste, odżywione i pełne zdrowego blasku. Idealny sposób na szybką reanimację włosów.

Wypróbuj: BARWA Natural Expert Odżywka Wzmacniająca, 19,99 zł/200 ml

NATURALNY LIFTING

Ten krem nie tylko skutecznie działa, ale też jego stosowanie jest czystą przyjemnością. Ma lekką konsystencję, błyskawicznie się wchłania, a do tego nieziemsko pachnie. Świeże połączenie nut białego piżma, frezji i magnolii wprawia w świetny nastrój i pobudza zmysły. Zaraz po użyciu skóra jest doskonale nawilżona i pełna blasku. To zasługa oleju z mikroalg, który w jednej kropli zawiera aż 4 miliardy aktywnych komórek wzmacniających wewnętrzne struktury skóry. Dzień po dniu staje się ona coraz bardziej jędrna, a zmarszczki mniej widoczne.

Wypróbuj: NUXE Merveillance LIFT Glow rozświetlający krem nawilżający, 168 zł/50 ml

WIELOKIERUNKOWE WSPARCIE

Serum, które pomaga na wiele problemów skóry jednocześnie. Redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. W składzie ma witaminę C w wysokim stężeniu 30%, która jest silnym antyoksydantem i hamuje procesy starzenia się skóry. Do tego zawiera także ekstrakt z japońskiej mandarynki Satsuma, niwelujący oznaki zmęczenia i stresu. W koncentracie zastosowano technologię IN’DETOX & YO’ACTIVE, zainspirowaną odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej. Kosmetyk wystarczy stosować 2-3 w tygodniu na noc, by zauważyć znaczną poprawę w wyglądzie skóry.

Wypróbuj: YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum - Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot, 249,99 z/30 ml

POMOC DLA DŁONI

Krem do rąk, który zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego. Został wyprodukowany we Francji i przetestowany pod kontrolą dermatologiczną, gwarantując wysoką jakość i bezpieczeństwo dla skóry. Zawiera naturalny ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, dzięki czemu działa energetyzująco. W składzie ma również masło shea i olejek ze słodkich migdałów, które odżywiają i chronią skórę. Pomaga zadbać także o kondycję paznokci i zabezpiecza skórki wokół nich. Krem błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy. Zostawia za to niezwykle przyjemny, świeży zapach, który łączy w sobie cytrusowe nuty wzmocnione drzewną i zmysłową paczulą.

Wypróbuj: ROGER & GALLET-BOIS D’ORANGE krem do rąk, 35,99 zł/30 ml, (dostępne w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl)

