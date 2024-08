Wypoczęta i nawilżona skóra pod oczami. Płatki pod oczy, w których zakochały się gwiazdy

Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i wrażliwa. Powinna być regularnie nawilżania i odżywiana. Kosmetyki do stosowania wokół oczu wklepuj opuszkami palców. Unikaj pociągnięć, które będą rozciągać Twoją skórą. W pielęgnacji przeciwstarzeniowej okolicy oczu świetnie sprawdzi się również masaż kobido. Zmniejsza on napięcia w obrębie mięśnia okrężnego oka i niweluje zmarszczki.

Innowacyjne płatki pod oczy od Charlotte Tilbury Immediate Eye Revival Patches nawilżają rozświetlają okolice oczu w zaledwie 10 minut. Kwas hialuronowy dostarcza potrzebną dawkę nawodnienia, a kompleks przeciwutleniaczy redukuje oznaki starzenia się skóry i zmęczenia. Ekstrakt z koleusa działa lepiej niż kofeina. Ujędrnia okolicę pod okiem i skutecznie niweluje opuchliznę oraz cienie. Co ważne, regularne stosowanie Charlotte Tilbury Immediate Eye Revival Patches rozjaśnia skórę i łagodzi dobre bruzdy. Delikatna skóra pod oczami staje się wyraźnie napięta i wygląda na młodszą.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

