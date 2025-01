Designers Play Sustain 2025. Kolejna edycja konkursu dla młodych projektantów

Wlewam do miski i moczę paznokcie przez 10 minut, a one rosną jak szalone. Stają się twarde i długie. Sposób na długie paznokcie

Jaka jest misja i wizja Fundacji Play Sustain?

Misja: Tworzenie zrównoważonego świata mody. Kreujemy ekologię życia, w której nasze ubrania wspierają naszą planetę. Promujemy trendy na zrównoważone życie i życie ze zrównoważoną modą. Pobudzamy kreatywność w nas samych i w przemyśle odzieżowym, aby zatrzymać nadprodukcję tekstyliów. Let’s Play Sustain. Together!

Wizja: jesteśmy ekspertami w ekologii życia, naszą domeną jest świat mody. Dzięki różnorodnym inicjatywom edukacyjnym i promującym odpowiedzialną modę oraz szerokim partnerstwom biznesowym, naukowym i kreatywnym, mamy realny wpływ na zmniejszenie nadprodukcji ubrań i tekstyliów.

Czym zajmuje się Fundacja Play Sustain, jakie są jej cele?

Fundacja Play Sustain zajmuje się edukacją i promocją zrównoważonych postaw w świecie mody. Poprzez edukację docieramy do różnych grup interesariuszy, kształtując ich wybory – projektowe, biznesowe, konsumenckie.

Fundacja Play Sustain swoje działania opiera na kilku filarach:

Edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie cyrkularnej mody i zrównoważonego rozwoju,

Promocji odpowiedzialnych nawyków konsumenckich,

Budowania partnerstw biznesowych, akademickich i instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju,

Prezentacji upcyklingu jako kreatywnego sposobu na wykorzystanie istniejących tekstyliów i zasobów oraz trendu mody przyszłości.

Designers Play Sustain 2025

6 grudnia 2024 roku ruszyła druga edycja konkursu organizowanego przez Fundację Play Sustain – Designers Play Sustain. Konkurs ma charakter edukacyjny i jest skierowany do miłośników mody przyszłości, przez którą organizatorzy rozumieją: modę cyrkularną, ekoprojektowanie i wykorzystywanie zrównoważonych narzędzi i nowoczesnych technologii w służbie budowania równowagi w przemyśle modowym. Jak pokazują liczne badania, branże tekstylna, odzieżowa i mody są jedną z największych gałęzi przemysłu, który posiada negatywny impakt środowiskowy.

Moda generuje znaczący ślad węglowy i wodny oraz ogromną liczbę odpadów. Dlatego tak ważne są działania podnoszące świadomość wpływu mody na przyszłość planety i dobrostan jej mieszkańców oraz budowanie różnorodnej społeczności ambasadorów na rzecz mody cyrkularnej, a więc takiej, która od momentu pomysłu do zamknięcia obiegu jest zaprojektowana w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Konkurs Designers Play Sustain buduje społeczność projektantów tworzących w nurcie upcyklingu. Jednocześnie promuje ich postawy i wzmacnia kompetencje biznesowe środowiska kreatywnego, co ma wspierać skalowalność projektów ekologicznych w modzie.

W 2025 roku do konkursu mogą zgłaszać się projektanci nie w jednej, a w dwóch kategoriach. Pierwsza to upcykling w modzie (Upcykling Ready-2-Wear), druga – dotyczy mody opartej o rozwój nowych technologii w wspierających procesy ekoprojektowania (Ekoprojektowanie Digital-2-AI). Nabór projektantów potrwa do 31 stycznia 2025 roku. Wówczas przez kolejne dwa tygodnie nastąpi proces wyboru finalistów, którzy stworzą cyrkularnej kolekcje zaprezentowane podczas uroczystej, finałowej gali 3 czerwca 2025 roku. Wówczas poznamy laureatów – projektantów modyprzyszłości, na których czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 70 tysięcy złotych oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu. Uczestnicy, a przede wszystkim finaliści, w trakcie trwania konkursu otrzymają dostęp do profesjonalnych szkoleń i spotkań z ekspertami z dziedziny ekonomii, marketingu, prawa własności intelektualnej, budowania marki oraz specjalny program (aż 30 godzin) podnoszący kompetencje cyfrowe i świadome ich wykorzystanie w programowaniu zrównoważonej mody.

Motyw przewodni: Kamienie milowe:

1. etap – nabór w konkursie: do 31 stycznia 2025

2. etap – wybór finalistów: do 21 lutego 2025

3. etap – program edukacyjny: od 1 marca do 15 kwietnia 2025

4. etap – Gala Finałowa Designers Play Sustain 2025: 3 czerwca 2025

Kategorie konkursowe:

Upcykling Ready-2-Wear

Ekoprojektowanie Digital-2-AI

Cel konkursu:

Konkurs ma charakter edukacyjny. Celem konkursu jest promowanie trendów proekologicznych oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych i postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju mody cyrkularnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w projektowaniu.

Cel nadrzędny konkursu do także zbudowanie wizerunku Polski i stolicy – Warszawy jako lidera w promowaniu mody cyrkularnej i wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań w modzie.

Grupa docelowa:

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób tworzących modę cyrkularną, miłośników odpowiedzialnej mody, upcyklingu i ekoprojektowania oraz kreowania zrównoważonych rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.Partnerzy projektu:

Reżyser Gali Finałowej: Waldemar Szymkowiak

Ekspertka w dziedzinie mody przyszłości: Marlena Woolford

Partner strategiczny: VIVE Group

Partner europejski: European Fashion Alliance

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronat honorowy: WWF, UNEP/Grid Warszawa

Jury Designers 2025

Przewodniczący Jury: Mariusz Przybylski

[moda] Gosia Baczyńska, Robert Kuta, Ksenia Schnaider

[biznes] przedstawiciel partnera strategicznego VIVE Group

[nowe technologie] Marlena Woolford, Anna Pietruszka, Juliane Kahl, Responsive

i Autor: materiały prasowe Designers Play Sustain