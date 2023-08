Dlaczego nawilżanie skóry jest tak ważne? To robi różnicę

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU…

Każdy z nas mniej więcej w 70% składa się z wody. Bez niej – po prostu nas: nie ma. Picie wody jest kluczowe dla życia i sprawnego funkcjonowania całego organizmu. Nie tylko ilość ma tu jednak znaczenie. Ważne, żeby pić dobrej jakości wodę (albo delikatne napary ziołowe) mniej więcej co 45 minut. Nie mniej niż pół szklanki, ale nie więcej niż pół litra. To oczywiście kwestia indywidualna i tu pozostaje nam słuchać własnego ciała. To najlepszy przewodnik. Wiele badań klinicznych potwierdziło, że picie wody wpływa pośrednio na jakość naszej skóry. Według badaczy spożywanie litra wody dziennie potrafi poprawić jej nawilżenie nawet o kilkanaście procent. Dlaczego tak istotna jest systematyczność? Jeśli przyzwyczaimy mózg do tego, że regularnie dostarczamy wodę, nie będzie robił zapasów. Przestaną na przykład pojawiać się obrzęki limfatyczne czy cellulit. Wszystkie tkanki będą równomiernie nawilżane, mózg nie będzie musiał „wybierać” tych, które są ważniejsze dla przeżycia – kosztem, na przykład właśnie skóry.

DZIAŁANIA PIELĘGNACYJNE

Starajmy się myć szybko, obniżać temperaturę wody i wybierać delikatne, bezzapachowe produkty bez agresywnych środków czyszczących czy powierzchniowo czynnych, jak SLS, SLES czy EDTA. Po kąpieli natychmiast marujemy skórę kremem lub olejkiem. To pomaga na dłużej zatrzymać wilgoć w naskórku. Złuszczamy się maksymalnie raz w tygodniu – także suchą skórę, bo wtedy lepiej będzie wchłaniać dobroczynne substancje z kosmetyków. Pielęgnujmy się warstwowo – na lekki kosmetyk nakładamy warstwę bardziej bogatego w lipidy – na przykład olejek. Pierzemy ubrania w bardzo delikatnych detergentach i płuczemy je starannie. A o przesuszoną skórę twarzy dbamy rozsądnie – wybierając sprawdzone produkty bazujące na ekstraktach roślinnych i zaawansowanych biotechnologiach. To połączenie gwarantuje zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo.

WIĘCEJ NIŻ WODA

EISENBERG Paris stworzył wyjątkową formułę Hydra Lifting, która intensywnie nawilża jednocześnie naturalnie liftingując skórę. To ultralekki krem-żel, specjalnie przeznaczony do skóry odwodnionej, która nie lubi dodatkowego obciążenia. Dzięki zastosowaniu przełomowej formuły Trio-Moléculaire krem działa zarówno na poziomie naskórkowym jak i komórkowym – dostarczając składniki takie jak kwas hialuronowy, zielone Algi, Trawa azjatycka (Imperata Cylindrica), Oliwka Europejska nawilża i regeneruje, Wyciąg z Wysłodzin z Ziaren Jęczmienia, Izomerat Sacharydowy, Olej z Pestek Winogron, Witaminy C i E (w mikrokapsułkach), czy Bisabolol bezpośrednio do głębszych warstw skóry. Krem zawiera filtry UVA/UVB, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Drugi produkt (można go używać wymiennie z Hydra Lifting) to MOISTURISING FLUID CREAM, czyli nawilżająca mikro emulsja neutralizująca wolne rodniki. Tworzy ona na skórze cienką, niewidoczną warstwę ochronną. Nawilża i odświeża dzięki zawartości Kwasu Hialuronowego i Olei z Wiesiołka oraz Orzechów Makadamia, zaś Witaminy A i E, połączone w celu zwiększenia skuteczności, neutralizują wolne rodniki. Stanowi znakomitą bazę pod makijaż.

I wreszcie produkt, wydawałoby się – dodatkowy – jednak będący prawdziwym „must have” w każdej łazience. ALL-OVER MOISTURISING MASK – MASECZKA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA, która gasi pragnienie skóry kwasem hialuronowym, a krasnorosty wykorzystuje, aby przywrócić naturalne pH skóry, usunąć toksyny i koić. Skóra natychmiast staje się rozświetlona, miękka i gładka. Maseczka może być stosowana na twarz, okolice oczu, szyję i dekolt. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów skóry, dla osób w różnym wieku. Można ją także nałożyć na całą noc punktowo na wypryski czy stany zapalne – rano nie będzie po nich śladu