Dlaczego ochrona przeciwsłoneczna jest tak ważna? To Twój podstawowy krem przeciwzmarszczkowy

Dlaczego kremy z filtrem są niezbędne?

Promieniowanie słoneczne nie ma dobrego wpływu na naszą skórę. Oczywiście nie można całkowicie zrezygnować z przebywania na słońcu. Pomaga one nam syntezować witaminę D oraz wpływa pozytywnie na samopoczucie. Reguluje również rytm okołodobowy, stymulując produkcję ważnych hormonów: kortyzolu i melatoniny. Coraz więcej mówi się jednak o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę. Brak stosowania kremów z filtrem może skutkować nie tylko poważnymi chorobami skórnymi ale również występowanie przebarwień oraz szybszym starzeniem się skóry. To właśnie promienie słoneczne odpowiadają za nawet 80 proc. procesów starzenia się cery. Kremy z SPF należy stosować przez cały rok, bez względu na pogodę. Promienie słonecznie przenikają nie tylko przez chmury ale również przez szyby, dlatego nawet nie wychodząc z domu aplikuj SPF. Pamiętaj również, że szkodliwe promieniowanie (UVA oraz UVB) pochodzi nie tylko od słońca. Niebieskie promieniowanie, czyli te emitowane przez ekrany komputerów również przenika w głębokie warstwy skóry i wpływa na jej kondycję.

Jakie kremy z SPF warto znać?

Wybierając krem z SPF na co dzień warto zwrócić uwagę, czy szybko się on wchłania, nie bieli skóry oraz, czy nadaje się pod makijaż. W ofercie perfumerii Sephora znajdziesz szeroki wybór kremów i emulsji z filtrem, które spełniają najwyższe wymogi ochrony oraz są przyjemne w aplikacji.

Supergoop! - Glow Stick

Dostępny na wyłączność w Sephorze. To cudowny sticks SPF, który zapewnia nawilżenie i blask z półprzezroczystą ochroną SPF 50 o szerokim spektrum działania, która pozostawia na skórze uczucie świeżości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Supergoop! - Glowscreen

To kolejna perełka dostępna na wyłączność w Sephorze. Nawilżająca baza pod makijaż z filtrem o szerokim spektrum SPF 30, która zapewnia promienne wykończenie dla natychmiastowo rozświetlonej, nawilżonej skóry. Ten produkt jest laureatem nagrody Allure Best of Beauty.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Ultra Violette - Supreme Screen SPF50+

Ten krem przeciwsłoneczny jest idealny do cery normalnej i suchej lub dla osób, które nie wiedzą, jaki filtr SPF jest dla nich odpowiedni. Supreme to krem nawilżający z filtrem SPF 50+, który nadaje skórze satynowe wykończenie i jest doskonałym uzupełnieniem niezbędnego rytuału pielęgnacyjnego.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Phlov - Sunflow

Niezwykle odżywczy, ochronny balsam do ciała z ekstraktem z miechunki i organicznymi filtrami UV, które zapewniają szerokopasmową ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Olej z nasion zielonej kawy dodaje skórze energii potrzebnej do regeneracji i odnowy komórkowej, a sok z aloesu i kwas hialuronowy dbają o jej nawilżenie i elastyczność.

i Autor: Materiały prasowe Sephora