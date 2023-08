Dlaczego ufamy ludziom, którzy się tak ubierają? Ten kolor sprawi, że inni będą chcieli z Tobą więcej rozmawiać. Idealny na randkę

Ten kolor wzbudza społeczne zainteresowanie

Psychologia kolorów wykorzystuje barwy oraz to, jak je odczytują ludzie. Zgodnie z tymi zasadami jeden z kolorów jest najbardziej pożądany i sprawia, że czujemy się w jego otoczeniu dobrze. Mowa o kolorze zielonym. To odcień, który odpręża, koi nerwy i kojarzy się z naturą. Osoby ubierające się na zielone częściej od innych wzbudzają zaufanie oraz uchodzą za ciepłe i wrażliwe. Zieleń jest przede wszystkim symbolem natury, a co za tym idzie, kojarzy się ze zdrowiem, aktywnym trybem życia oaz beztroską. Pobudza kreatywność, obniża stres i pozwala odnaleźć wewnętrzną harmonię. Kolor zielony to także odcień pieniędzy i bogactwa. Z tego powodu utożsamiany jest z dobrobytem oraz bezpieczeństwem finansowych. Połączenie dobrym wibracji wokół zieleni sprawia, że jest to kolor, które często wykorzystywany jest w biznesie. Znane marki często wykorzystują go w swoich logach.

