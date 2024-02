i Autor: Materiały prasowe L'Oréal Paris

Strefa beauty

Długie rzęsy niczym wachlarz. Z tym tuszem do rzęs mój makijaż odmienił się o 180 stopni

Chcesz mieć wachlarz rzęs i większe oczy? Przedstawiamy nowy tusz do rzęs Panorama Volume Million Lashes marki L'Oréal Paris. To dawka miłości do rzęs, która pozwala każdej kobiecie wyglądać i czuć się pewną siebie. Rzuć się w wir rzęs, które są tak rozłożyste, że oczy wyglądają na 1,4 razy większe. Uchwyć każdą pojedynczą rzęsę i podaruj panoramiczną miłość.