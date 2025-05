Długotrwały efekt, doskonałe wykończenie – makijaż z Eisenberg Paris

Allegro Smart! Weeks trwa do 19 maja To szansa na produkty tańsze nawet o 50 proc.

W codziennym biegu niewiele z nas ma czas na makijażowe poprawki. Dlatego tak istotne jest, aby makijaż był nie tylko efektowny, ale i długotrwały. Drugą, równie ważną zasadą jest umiar – zbyt wiele warstw może przeciążyć skórę i przynieść odwrotny efekt. Mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy sięgamy po kosmetyki, które działają kompleksowo: upiększają, utrwalają i pielęgnują. Poznaj cztery wyjątkowe makijażowe produkty od EISENBERG Paris!

JAK DRUGA SKÓRA

Podkład powinien wizualnie poprawiać wygląd naszej cery, a jednocześnie być niewidoczny i perfekcyjnie stapiać się z naszą skórą. EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP zachwyca zaskakująco lekką i komfortową formułą. Pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. W jego składzie znajdziemy wyciąg z granatu, który neutralizuje wolne rodniki oraz olej ze słodkich migdałów, który odżywia i nawilża. Podkład koryguje niedoskonałości oraz tworzy cienki i jednorodny film na skórze, zapewniając idealną trwałość Formuła Trio-Molecular® oraz ochrona SPF 25 działają niczym tarcza skutecznie zabezpieczająca przed czynnikami agresywnymi.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

SATYNOWY MAT

Zmatowiona, ale jednocześnie świetlista cera i perfekcyjnie gładka skóra z delikatnym, naturalnym wykończeniem – taki efekt sprawi, że nasza skóra będzie wyglądać świeżo przez cały dzień. Dlatego podkład warto utrwalić sypkim pudrem. EISENBERG Paris ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER wzbogacony został w proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry. Kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Subtelnie niweluje niedoskonałości. Dostępny jest w dwóch odcieniach, adaptujących się do każdego typu i koloru cery.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 355 zł/7 g/sephora.pl

PERFEKCYJNE RZĘSY

Podkreślone rzęsy… w oka mgnieniu dodają spojrzeniu wyrazistości, dlatego w codziennym makijażu nie może zabraknąć maskary. EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA® pozwala na uzyskanie delikatnego, graficznego makijażu oka. Wydłuża i podwija rzęsy oraz spektakularnie je podkreśla. Ekskluzywna formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z alg morskich, prowitaminie B5 oraz Witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych. Profesjonalna zakrzywiona szczoteczka maskary idealnie dopasowuje się do łuku rzęs. Składając się z małych miękkich stożkowych zakończeń, nakłada optymalną ilość pielęgnacji i doskonale przylega do poszczególnych rzęs, nawet tych najkrótszych.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA®, 219 zł/8 g/sephora.pl

Jeśli jednak wolisz na oku coś bardziej klasycznego, wybierz EISENBERG Paris THE BLACK MASCARA® - ponadczasową maskarę o głęboko czarnym odcieniu. Posiada szczoteczkę składająca się z ponad 530 włókien ułożonych w podwójne „V”, co sprawia, że przylega do rzęs, zapewniając nałożenie optymalnej ilości tuszu dla uzyskania pożądanej intensywności i objętości. Idealna plastyczność oraz sferyczny puder „stretching” natychmiast wydłużają, podwijają oraz pogrubiają rzęsy. Dla uzyskania grubszych i bardziej wydłużonych rzęs, zakończyć aplikację delikatnie przyciskając szczoteczkę do postawy górnych rzęs, aby otrzymać efekt khol i zwiększenie objętości.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE BLACK MASCARA®, 219 zł/8 g/sephora.pl