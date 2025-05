Zmysłowe zapachy na wiosnę. Spryskaj ciało, wlosy i ubrania

Czasami jedno muśnięcie wystarczy, by świat zmienił barwy. SORVELLA PERFUME MISS BACCARAT to mgiełka do ciała i włosów, która nie tylko pachnie – ona opowiada historie. Historie śmiałych spojrzeń, ciszy przed pocałunkiem, lekkości kropli na skórze. To zapach, w którym słodkie nuty karmelu przeplatają się z soczystą pomarańczą i świeżością nagietka, tworząc radosne i energetyzujące otwarcie. W sercu zapachu kwiat pomarańczy spotyka bursztyn, dodając kompozycji wyrafinowanego charakteru i subtelnego ciepła. Baza oparta na piżmie wzmacnia trwałość zapachu, pozostawiając na skórze delikatny, magiczny ślad, który przyciąga uwagę na długo. MISS BACCARAT to opowieść o kobiecie, która nie szuka uwagi — to ona sprawia, że świat zatrzymuje się na jej widok.

i Autor: materiały prasowe Sorvella

W kolekcji mgiełek do ciała i włosów SORVELLA PERFUME każdy zapach to inny rozdział tej samej książki:

SORVELLA PERFUME COSME Subtelność ukryta w świetle pierwszego poranka. Mgiełka do ciała i włosów SORVELLA PERFUME COSME otwiera się czystą, kremową nutą białych kwiatów i jaśminu, przywodząc na myśl miękkość jedwabnej pościeli i ciszę spokojnych chwil. Delikatne piżmo i drzewne akcenty w bazie tworzą kompozycję, która koi zmysły i sprawia, że każdy dzień zaczyna się od nowa. To zapach, który przenosi Cię na zaciszną, grecką plażę, gdzie krystalicznie czyste wody morskie spotykają się z drobnym, złocistym piaskiem.

SORVELLA PERFUME BONITA

SORVELLA PERFUME BONITA to zapach, który tańczy w rytmie letnich wieczorów. Nuty głowy pełne czarnej porzeczki, grejpfruta i mandarynki wprowadzają w atmosferę pełną świeżości i wigoru. Kwiatowe serce z konwalią, lilią, magnolią, cyklamenem i jaśminem otacza Cię niczym zapach ogrodu w pełnym rozkwicie. Baza z drzewnymi akcentami, piżmem i bursztynem dodaje głębi i trwałości, sprawiając, że możesz cieszyć się tym zmysłowym doznaniem przez cały dzień. To historia tych chwil, które chce się zatrzymać na zawsze.

SORVELLA PERFUME BELLA VISTA

Wystarczy zamknąć oczy. SORVELLA PERFUME BELLA VISTA przenosi Cię na taras z widokiem na skąpane w słońcu wzgórza. Nuty czarnej porzeczki i gruszki otwierają kompozycję, prowadząc do serca pełnego irysu, jaśminu i kwiatów pomarańczy. Ciepła baza paczuli, bób tonka, wanilii i praliny otula jak miękki koc, tworząc zapach wolności i prostych przyjemności.

SORVELLA PERFUME SOHO Tętno miasta zamknięte w zapachu. SORVELLA PERFUME SOHO to mgiełka dla tych, którzy kochają dynamiczny rytm i rym wakacji w mieście. Energetyczne nuty migdałowe, zielonej papryki i czarnej porzeczki wprowadzają intensywny, orzeźwiający akcent, który pobudza zmysły. Serce zapachu, z konwalią, tuberozą i jaśminem, otula delikatnością i elegancją kwitnących kwiatów. W bazie, głębokie nuty bursztynu, bób tonka i kakao dodają tajemniczości i zmysłowości, tworząc niezapomniane wrażenie. Ten zapach to esencja summer in the city!

Sorvella Perfume tworzy mgiełki, które nie tylko pachną – one współtworzą Twoją codzienną narrację. Bo zapach to coś więcej niż dodatek — to niewidzialna sygnatura, którą zostawiasz po sobie w świecie.