Makijaż na lato 2025. Soczyste kolory i metaliczny błysk

Nowa kolekcja FaceBoom make-up to 14 kosmetyków, które sprawdzą się zarówno w makijażu w stylu „no makeup” jak i bardziej drapieżnym looku.

Na trendową kolekcję składają się:

WATER JELLY TINTS

Żelowa formuła gładko rozprowadza się podczas aplikacji i łatwo stapia ze skórę – zostawiając świeży akcent koloru na policzkach, oku czy ustach. Z łatwością zbudujesz z nimi kolor – od subtelnego muśnięcia do bardziej odważnego. Do wyboru 3 owocowe odcienie: 02 Lychee, 03 Papaya i 04 Cherry.

ROZŚWIETLAJĄCY STICK do makijażu twarzy i ciała

Ten multifunkcyjny rozświetlacz w sztyfcie zapewnia intensywny glow i pełną kontrolę nad jego stopniowaniem. Możesz go nakładać na kości policzkowe, łuk kupidyna lub obojczyki i dekolt, ale możesz stosować także jako opalizujący cień do powiek.

ŻELOWY STICK BUTTER GLASS

Z tym multifuncyjnym sztyftem efekt glass skin masz zagwarantowany! Bezbarwna formuła łatwo się rozprowadza i stapia ze skórą dając mokry, lustrzany połysk. Możesz go aplikowana we wszystkich miejscach, które potrzebują turbo połysku.

SATYNOWY PODKŁAD W PODUSZCZCE

Dzięki nim ukryjesz niedoskonałości i sińce pod oczami oraz uzyskasz wyrównanie kolorytu skóry. Idealnie się sprawdzi zarówno do poprawek w ciągu dnia, jak i w trakcie wielkiego wyjścia. Podkład dostępny jest w 3 odcieniach: 01 Light, 02 Nude,03 Beige i zapewnia subtelne, satynowe wykończenie.

PRASOWANY ROZŚWIETACZ HOLO

To festiwalowy must-have! Nada holo blasku skórze twarzy oraz ciała. Aplikuj go na wybrane miejsce za pomocą pędzla, a uzyskasz intensywny efekt wielkowymiarowego, mieniącego się odcieniami różu, kosmicznego blasku.

DUO BRONZER & ROZŚWIETLACZ

Konturowanie, rozświetlanie i pielęgnacja w jednym! Kremowa konsystencja jest niezwykle lekka i łatwa w aplikacji za pomocą pędzla lub gąbeczki. Dodatkowo dzięki wzbogaceniu składu o masło shea, witaminę E, olej słonecznikowy i bisabolol, to formuły, które zadbają o skórę, a dodatkowo pachną dojrzałymi truskawkami! Do wyboru chłodniejszy wariant duetu - 01 Cool i cieplejszy – 02 Warm.

DUO RÓŻ & ROZŚWIETLACZ

Skóra delikatnie muśnięta słońcem lub bardziej soczysty rumieniec w duecie z efektownym rozświetleniem – z tym kremowym zestawem róż-rozświetlacz to możliwe! Lekka, kremowa konsystencja łatwo się aplikuje i rewelacyjnie stapia się ze skórą. Podobnie, jak w przypadku bronzera formuły zawierają dobroczynnie działające na skórę masło shea, witaminę E, olej słonecznikowy oraz bisabolol, a do tego smakowicie pachną truskawkami! Dostępny w dwóch tonacjach: 01 Peach oraz 02 Pink.

SATYNOWE OLEJKI DO UST

Formuła olejków delikatnie otula usta - nawilżając i wygładzając je oraz zapewniając im subtelną, a przy tym trwałą barwę! Do wyboru 3 soczyste odcienie: 02 Dusty Rose, 03 Funky Pink i 04 Fresh Coral oraz wariant transparentny, który zadba o delikatną skórę ust i imponujący glow.

TINTY DO UST

Są super trwałe i mocno napigmentowane! Możesz z nimi budować kolor – jeśli obawiasz się zbyt drapieżnego efektu, zetrzyj nadmiar po kilku minutach, jeżeli zależy ci na mocnym kolorze – dodaj kolejną warstwę. Tinty dostępne są w 3 soczystych i pełnych energii odcieniach: Electric fuchsia, Electric red i Electric nude.

INFUZOWANY OLEJEK DO UST

Topniejąca pod wpływem ciepła skóry formuła BUTTER to OIL z łatwością rozpływa się na skórze pozostawiając efekt soczystych, lśniących i bardziej pełnych ust.. Zawarte w nim składniki aktywne: sok truskawkowy, olej malinowy, olej kukui i witamina E zatroszczą się o nawilżenie, odżywienie oraz wygładzą skórę ust. Docenisz także metalową końcówkę tubki, która chłodzi i przyjemnie relaksuje usta. Możesz go stosować samodzielnie lub na pomadkę do ust, aby dodać ustom lśniącego połysku.

BALSAMY DO UST

Dają piękne satynowe wykończenie, a dzięki zawartym w formule składnikom nawilżającym i odżywczym, takim jak: olej z mango, olej rycynowy, masło shea, olej słonecznikowy i witamina E – dbają o delikatną skórę ust. Wygodne opakowanie z „klikiem” i końcówkę w kształcie serduszka oraz truskawkowy zapach to dodatkowe cechy za które je pokochasz! Do wyboru 3 warianty: Watermelon, Magic, Light Bronze.

CIENIE DO POWIEK W PALETCE

Metaliczne, opalizujące, z turbo błyskiem idealnym na każda imprezę – ta paletka cieni idealnie sprawdzi się podczas nadchodzącego sezonu letnich festiwali. Możesz je aplikować bezpośrednio na powiekę za pomocą opuszka palca lub pędzelka, solo lub na matowe cienie do powiek, aby dodać spojrzeniu blasku!

CIENIE W SZTYFCIE

Turbo trwałe, mocno napigmentowane formuły utrzymują się na skórze przed wiele godzin, zachowując pełnię intensywności i intensywny połysk. Formuła w sztyfcie, sprawia, że niezwykle szybko i łatwo się je aplikuje na skórę. Do wyboru warianty: Holo, Violet i Brown – idealnie dopełniają ofertę cieni w sztyfcie FaceBoom make-up.

KOLORYZUJĄCY ŻEL DO BRWI

Ten koloryzujący żelem do stylizacji brwi wie jak sobie radzić z jasnymi i rzadkimi brwiami. Jest łatwy w aplikacji i bardzo trwały, a zawarty w nim panthenol i aloes – nawilża i wzmacnia włoski.

i Autor: materiały prasowe FaceBoom

