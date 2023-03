Dobierz rytuał pielęgnacyjny do swoich potrzeb. Zadbana skóra to zdrowa skóra

Spersonalizuj swoją własną pielęgnację z Nu Skin

Dobrze dobrana i regularna pielęgnacja to klucz do pięknego wyglądu skóry. Zaraz obok zdrowego trybu życia, suplementacji oraz nawadniania organizmu to kluczowy element zdrowej i zadbanej cery. W dzisiejszych czasach producenci kosmetyków kładą coraz większy nacisk na edukację konsumentów i świadome podejście do pielęgnacji. Skończyły się czasy cudownych specyfików na wszystko z tajemniczymi składami, które nic na nie mówiły. Dzisiaj pielęgnacja to przede wszystkim składniki aktywne. To one grają pierwsze skrzypce na opakowaniach kosmetyków. Dzięki temu, klient do razu może oceniać, czy dany produkt mu się sprawdzi i dopasować pielęgnację względem indywidualnych potrzeb.

NUTRICENTIALS od Nu Skin przedstawia trzy nowe "Pumps", które pozwolą Ci spersonalizować swoje zabiegi pielęgnacyjne, by osiągnąć kilka celów jednocześnie. Jak to wygląda? Wybierz pomiędzy trzema produktami odpowiadającymi za inne działanie i połącz je ze sobą, by uzyskać lepsze efekty.

Nutricentials Pumps Hyaluronic Acid + B5

To przede wszystkim nawilżenie i odżywienia. Tego potrzebuje każda skóra. Produkt ten pomaga zwiększać odporność skóry na negatywne czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie i stres oksydacyjny, oraz chronić ją przed skutkami ich oddziaływania. Równocześnie, za sprawą głęboko nawilżającego, specjalnie opracowanego koktajlu z kwasem hialuronowym i witaminą B5 (panthenol), to skoncentrowane serum pomaga spersonalizować codzienną pielęgnację, uzupełniając ją o wspaniałe nawilżanie.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin

Nutricentials Pumps Ceramides + Postbiotics

Ukojenie i cement międzykomórkowy dla Twojej skóry. Skoncentrowana mieszanka ceramidów (identycznych jak te występujące w skórze) oraz postbiotyków (ferment bakterii Lactobacillus) pomaga chronić i wzmacniać barierę skóry zapobiegającą utracie wilgoci. Produkt idealny dla każdego typu cery. Odżywia i koi największych wrażliwców

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin

Nutricentials Pumps Bakuchiol

Silne, a zarazem delikatne działanie przeciwstarzeniowe. Naturalnie pozyskiwany przeciwutleniacz – bakuchiol (roślinna alternatywa dla retinolu) w skoncentrowanej formie pomaga delikatnie wyrównywać koloryt skóry oraz redukować drobne linie i zmarszczki. Kolejnym składnikiem jest wyciąg z jabłek, który zapewnia skórze dodatkowe nawilżenie. Bakuchiol to idealna alternatywa dla osób, które nie mogą stosować retinolu.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin