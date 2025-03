Dobra rutyna, micele i odpowiednie pH. Co warto wiedzieć o demakijażu wrażliwej cery?

Ciepłe, coraz dłuższe dni, zielone pąki na drzewach i śpiew ptaków zachwycają coraz mocniej. Zaczyna się wiosna! Pierwsze dni ulubionej przez nas pory roku to czas, kiedy rozpoczynamy nowe „beauty-rozdanie”. Planujemy strategie pielęgnacyjne, sięgamy po regenerujące składniki aktywne i wracamy do dobrych nawyków kosmetycznych. Jednym z nich jest delikatny, ale bardzo skuteczny demakijaż, który stanowi filar dobrej kondycji skóry – także tej bardzo wrażliwej. O czym warto pamiętać w procedurze wiosennego oczyszczenia? Kosmetolog radzi.

Micele – cząsteczki „do zadań specjalnych”

Słowo-klucz demakijażu cery wrażliwej to micele. Czym są? To cząsteczki zbudowane z cząstek hydrofilowych (wodnych) i lipofilowych (tłuszczowych). – Dzięki takiej konstrukcji „potrafią” zbierać zanieczyszczenia z naszej skóry niczym gąbka. Cząstki lipofilowe łączą się z sebum i resztkami makijażu, a cząstki hydrofilowe – pochłaniają kurz oraz zabrudzenia, jakie osiadają na skórze – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Micele zawarte w kremach i płynach do demakijażu to doskonałe, skuteczne rozwiązanie dla cery szczególnie wrażliwej. Stosowanie produktów micelarnych pozwala uniknąć agresywnych technik oczyszczania, takich jak intensywne pocieranie skóry czy używanie gorącej wody – które zdecydowanie nie służą delikatnej cerze. Warto dobierać rodzaj kosmetyku do naszych przyzwyczajeń. Krem micelarny do mycia i demakijażu SOLVERX® to doskonały wybór dla osób ceniących aksamitne, kremowe formuły. Co więcej, produkt bez trudu zmywamy wodą, nie pozostawiając tłustego filmu – dodaje.

Bezcenna ochrona mikrobiomu

Eksperci wskazują, że do mycia i demakijażu cery suchej należy wybierać produkty bardzo delikatne, które jednocześnie wspierają mikrobiom oraz utrzymują odpowiednie pH skóry. – Cera sucha i wrażliwa odznacza się podwyższonym pH. W takich warunkach dochodzi do zaburzenia równowagi mikrobiomu, czyli pożytecznych bakterii bytujących na skórze. Mydło oraz preparaty na przygotowane jego bazie mogą wpływać na dalsze podnoszenie poziomu pH oraz zwiększają ryzyko wystąpienia podrażnień. Warto zatem sięgać wyłącznie po delikatne preparaty micelarne lub kosmetyki przeznaczone specjalnie do wrażliwej cery – mówi Agnieszka Kowalska.

Kosmetolodzy wskazują, że perfekcyjne oczyszczenie skóry możemy osiągnąć przy użyciu dobrze dobranego olejku, żelu, pianki czy kremu micelarnego – wybór należy do nas i powinien być dokładnie dostosowany do naszej własnej rutyny pielęgnacyjnej. – Doskonale sprawdzają się np. Żel do mycia i demakijażu twarzy SOLVERX® Sensitive Skin lub Pianka do mycia i demakijażu SOLVERX® Sensitive Skin. Przy ich użyciu utrzymujemy odpowiedni poziom pH i tworzymy właściwe warunki do rozwoju pożytecznego mikrobiomu. Dla „wrażliwców” to niezwykle istotne – dodaje.

Pożyteczna rutyna i dobre zwyczaje

Co jeszcze zwiększa efektywność demakijażowej pielęgnacji? Eksperci podkreślają, że równie istotna jak dobór odpowiednich kosmetyków jest sama technika oczyszczania skóry. Must-have to delikatność – zamiast intensywnego pocierania twarzy wacikiem, gąbką czy ręcznikiem, postawmy na osuszanie papierem lub miękką ściereczką. Długie kąpiele w wannie zastąpmy letnim prysznicem – to zminimalizuje ryzyko mikrouszkodzeń skóry. Eksperci zwracają również uwagę, że nasza cera „nie lubi” skrajności. Unikajmy zbyt zimnej i bardzo ciepłej wody. Warto wprowadzać dobre nawyki pielęgnacyjne – nie tylko wiosną, ale przez cały rok.

Specjaliści wskazują również, że demakijażem można się… bawić! 15 marca rozpoczyna się konkurs konsumencki marki SOLVERX®. Nagrodą dla 4 osób będzie profesjonalna, studyjna sesja fotograficzna. Jak dobrze wypaść przed obiektywem – doradzi Natalia Tomczyk, Vice Miss Polonia i Vice Miss World Poland! Sesja odbędzie się 9 maja w Warszawie. Dodatkowo, 12 osób otrzyma zestawy kosmetyków SOLVERX®. Konkurs potrwa do 20 kwietnia, a wyniki ogłoszone zostaną 25 kwietnia. Szczegóły: IG solverxpoland.

SOLVERX® KREM MICELARNY do mycia i demakijażu

LINIA SENSITIVE SKIN

Krem do demakijażu idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz hiperpigmentacji. Dzięki zawartości prebiotyków skóra utrzymuje balans między korzystnymi a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki wspierają obecny na skórze mikrobiom, utrzymują równowagę hydrolipidową oraz pomagają zachować jej barierę ochronną w nienaruszonym stanie.Idealnie nadaje się do codziennego demakijażu twarzy i oczu. Formuła kremu micelarnego powoduje, że podczas jego stosowania, zanieczyszczenia zamykane są w pęcherzyki zwane micelami, a później usuwane wraz z wodą. Zapewnia to delikatność dla skóry wrażliwej. pojemność: 100 ml,

SOLVERX® Pianka do mycia i demakijażu

SERIA SENSITIVE SKIN

Delikatna pianka do mycia i demakijażu twarzy i oczu przeznaczona do skóry wrażliwej i naczynkowej. Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i przygotowaną na przyjęcie kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Zawarty w składzie olej z otrąb ryżowych zmiękcza i wygładza skórę. Olej z nasion wiesiołka wykazuje silne działanie nawilżające, a olej z nasion smoczego owocu ujędrnia skórę, uelastycznia ją i wyrównuje koloryt. Ponadto receptura została wzbogacona w prebiotyki wspierające naturalny mikrobiom skóry.

Kluczowe składniki aktywne:

OLEJ Z OTRĄB RYŻOWYCH - tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza i wygładza naskórek.

OLEJ Z WIESIOŁKA - poprawia strukturę i wygląd skóry, zwiększa jej elastyczność i wyrównuje koloryt.

OLEJ Z NASION SMOCZEGO OWOCU - wykazuje silne właściwości nawilżające i regenerujące. KWAS LAKTOBIONOWY - wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Silnie nawilża i stymuluje proces odnowy komórkowej.