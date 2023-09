Dodaj swojej skórze blasku

Najmodniejsze spodnie tego sezonu w gigantycznej promocji Lidla. Kobiety po 40-tce pokochają ten fason za to, co robi on sylwetce. Za 90 zł szał ciał

Hiszpańska marka Sesderma od trzech dekad zgodnie ze swoim motto: Listening to your skin wsłuchuje się w potrzeby skóry. Założył ją dr Gabriel Serrano, który ze sztabem ekspertów i naukowców tworzy rozwiązania na miarę jej różnych potrzeb. To właśnie Sesderma, jako jedna z pierwszych firm, wprowadziła dermokosmetyki z przełomową dla kosmetologii nanotechnologią, która pozwala składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Jest również liderem zastosowania czynników wzrostu, peptydów mimetycznych i komórek macierzystych.

C-VIT – WITAMINA C W NAJLEPSZEJ FORMIE

Znalezienie produktu z witaminą C nie stanowi większego problemu. Jednak nie każdy kosmetyk zapewni naszej skórze takie same profity i efekty. Bo nie każda witamina zadziała z taką samą mocą. Dermokosmetyki z linii C-VIT marki Sesderma zawierają najbardziej stabilną formę witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy). Jest to najsilniejszy przeciwutleniacz i jedna z najlepiej przebadanych pod kątem działania na skórę witamin – stymuluje odbudowę kolagenu i nadaje skórze gładkość, elastyczność oraz jędrność.

„Witamina C to prawdziwa królowa pielęgnacji i jeden z najbardziej »demokratycznych« składników aktywnych – mogą ją stosować osoby w różnych wieku i z różnymi potrzebami. Przywraca skórze blask, sprawia, że ta staje się gładsza, bardziej jędrna i ma jednolity koloryt. W linii C-VIT znajdziemy jej najbardziej stabilną formę w postaci 3-O-etylowego kwasu askorbinowego. Dodatkowo jej działanie wspierane jest przez nanotechnologię zwiększającą precyzyjne przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry” - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma.

CUDOWNA MOC

Linia C-VIT doskonale wpisze się w potrzeby skóry wymagającej intensywnego działania rozświetlającego i odmładzającego. Ale może być też zastosowana też jako element terapii skóry naczyniowej. Chroni przed uszkodzeniami, jakie powodują promieniowanie UV i wolne rodniki, a dzięki hamowaniu procesu syntezy melaniny doskonale rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt. W dermokosmetykach linii C-VIT wykorzystano również nowy kompleks Antiox Booster System – wyciąg z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo Biloba), kwercetyny i prerostylbenu, który wzmacnia potencjał antyoksydacyjny produktów. Zastosowana w produktach nanotechnologia dodatkowo zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry, a także sprawia, że jest odporna na utlenianie. W liposomalnej linii C-VIT składniki aktywne są zamykane w liposomach o budowie zbliżonej do budowy błon komórkowych, co sprawia, że lepiej się wchłaniają. Zamknięcie witaminy C w liposomach pozwala też na obniżenie jej stężenia i zminimalizowane ewentualnych podrażnień.

„Za skutecznością linii C-VIT stoi nauka i trzydziestoletnie doświadczenie marki Sesderma. 3-O-etylowy kwas askorbinowy wykorzystany w linii C-VIT ma bardzo trwałą budowę chemiczną, dzięki czemu łatwo przenika do skóry, podczas gdy czysty kwas askorbinowy praktycznie nie dociera do skóry właściwej. Zamknięcie jej w liposomach sprawia, że produkty są bardzo dobrze przyswajane, a sama witamina zachowuje wszystkie swoje właściwości. Linia C-VIT wspomaga m.in. produkcję cennego kolagenu i przede wszystkim – dodaje skórze blasku” - Anna Kwaśnik, Head of Marketing Sesderma.

i Autor: Materiały prasowe Sesderma