Kultowa fryzura z PRL-u wraca do mody. Panie po 50-tce będą zachwycone. Zrobisz ją sama w domu. Przedstawiamy krok po kroku

Dobrze dobrana fryzura dodaje pewności siebie i poprawa samopoczucie. W latach PRL na ulicach królowała jedna fryzura. W tamtych czasach kobiety nie miały dostępu do tak dobrych kosmetyków jak dziś, a mimo to potrafiły sobie rewelacyjnie poradzić. Jedną z najmodniejszych fryzur PRL-u była tak zwana "mokra Włoszka". To fryzura, która opiera się na efekcie włosów wyglądających jak spod prysznica. Obecnie "mokra Włoszka" lansowana jest przez fryzjerów jak fryzura "wet hair effect" i przeżywa swój wielkie powrót do domu. Na większe wyjścia wybierają ją nawet światowe gwiazdy. Przedstawiamy Ci krok po kroku jak zrobisz fryzurę typu "mokra Włoszkach" na swoich włosach.

Jak uzyskać efekt mokrych włosów?

Umyj włosy, tak jak robisz to zazwyczaj.

W jeszcze mokre kosmyki wetrzyj piankę lub wosk do stylizacji włosów.

Kosmetyk nałóż na włosy na całej długości - od nasady po same końce.

Ugnieć rękoma włosy i utrwal lakierem.