Dodaj swojej skórze kolorów. To najlepsze róże do policzków na 2025

Lekko zaróżowione policzki to zdecydowanie gorący trend w zimowym makijażu. Latem stawiamy przede wszystkim na produkty opalizujące i rozświetlające, jednak zimą absolutnie rządzi róż. Wiele osób boi się tego typu kosmetyków i raczej unika ich w swoim dziennym makijażu. To błąd, róż na policzkach potrafi dodać zdrowego wykończenia skórze. Na rynku dostępnych jest wiele różnych formuł, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. W tym sezonie w modzie są róże w kremie. Ich konsystencja sprawia, że wyglądają bardzo naturalnie i podkreślają naturalny blask i kolor naszej skóry.

CHARLOTTE TILBURY CHEEK TO CHIC - róż do policzków

Cheek to Chic od Charlotte to łatwy w użyciu duet pudrowych różów stworzony do rozświetlenia i podkreślenia każdej cery. Świetliste złote drobinki zawarte w każdym odcieniu różu zapewniają efekt natychmiastowego blasku!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

YSL Beauty MAKE ME BLUSH

Charakteryzuje się jedwabistą konsystencją, a dzięki formule wzbogaconej skwalanem zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości, zapewniając nieskazitelne wykończenie, które utrzymuje się do 24 godzin. Bogata w antyoksydanty dzika róża, pochodząca z Ogrodów Społeczności Ourika, nawilża i wygładza skórę, nadając jej zdrowy blask. Rezultat? Najbardziej oddychający i przylegający do skóry róż od YSL Beauty. Produkt został stworzony tak, by móc zapewnić możliwość budowania intensywności koloru. Od subtelnego, naturalnego rumieńca po odważny, wyrazisty look – MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH dostosowuje się do każdej intensywności, jaką zechcesz osiągnąć. Warstwowanie jest proste i pozwala uzyskać perfekcyjne krycie bez smug. Róż dostępny jest aż w 10 odcieniach, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać dla siebie idealny kolor.

i Autor: materiały prasowe YSL

Dior Backstage Rosy Glow - Róż do policzków

Formuła tego ożywiającego cerę różu doskonale wtapia się w skórę: policzki i kości policzkowe są natychmiastowo podkreślone i zyskują efekt naturalnego blasku, który utrzymuje się przez cały dzień. Delikatna, lekka konsystencja różu naturalnie łączy się ze skórą, a formuła każdego odcienia pasuje do wielu typów karnacji.