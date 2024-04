Dodaję 4 łyżki tego do mleka, mieszam w miseczce i nakładam na lwią zmarszczkę. Napina skórę lepiej niż botoks i nici. Sposób na lwią zmarszczkę

Wymieszaj te 2 składniki i nałóż na lwią zmarszczkę. Po 15 minutach bruzda będzie znacząco wygładzona

Procesy starzenia się skóry to całkowicie normalna sprawa. Nie można ich całkowicie zatrzymać, jednak da się je skutecznie spowolnić. Aby skóra jak najdłużej pozostawała gładka warto prawidłowo się odżywiać (dbać o nawodnienie), stosować dobrze dobraną pielęgnację oraz nigdy nie zapominać o kremach z filtrem. Lwia zmarszczka nie zawsze pojawia się w dojrzałym wieku. To poprzeczna bruzda, którą zalicza się do grona zmarszczek mimicznych. Domowe maseczki na twarz mogą stanowić rewelacyjne uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. Moc natury odżywi i zregeneruje Twoją skórę. Na lwią zmarszczkę skuteczną maseczką będzie połączenie miodu oraz mleczka kokosowego. W misce wymieszaj ze sobą 4 łyżki mleczka kokosowego z 4 łyżkami miodu i nałóż na czoło. Maseczkę pozostaw na skórze przed około 15 minut, a następne zmyj wodą i zaaplikuj ulubiony krem nawilżający. Stosuj 2 raz w tygodniu. Maseczkę zawsze zużywaj na świeżo i nie przechowuj jej.

Jak miód działa na zmarszczki?

Miód to prawdziwy skarb zarówno w kuchni, jak i w pielęgnacji. Pomaga w leczeniu trądziku oraz łagodzi stany zapalne. Niweluje przebarwienia oraz minimalizuje widoczność blizn. Miód to także skuteczny oręż w walce ze zmarszczkami. Pomaga wygładzić bruzdy oraz poprawia jędrność oraz elastyczność skóry. Ma działanie antyoksydacyjne i jest naturalnym humektantem - zatrzymuje wilgoć w skórze. Dodatkowo zawarte w miodzie enzymy złuszczają skórę i usuwają martwe komórki naskórka. Miód to moc ukojenia oraz odżywienia dla skóry.

