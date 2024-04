i Autor: shutterstock

Domowa pielęgnacja

Zamiast do ciasta dodaję to do wody i nakładam na usta. Po 15 minutach skóra wokół ust jest wyraźnie napięta, a zmarszczki mniej widoczne. Domowa maseczka na zmarszczki wokół ust

kaja 11:55

Poprzeczne bruzdy zlokalizowane wokół ust to przede wszystkim zmarszczki mimiczne. Pojawiają się wraz z wiekiem, a za ich występowanie odpowiada szereg czynników. Skuteczne sposoby walki z procesami starzenia się skóry to przede wszystkim zdrowy tryb życia, pielęgnacja, w tym ochrona przeciwsłoneczna oraz regularne masaże twarzy. Aby zniwelować zmarszczki wokół ust warto sięgnąć także po domowe maseczki. Świetnie sprawdzi się maska z mąką ziemniaczaną.