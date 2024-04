Kobiety z całego świata oszalały na punkcie tych perfum. To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych zapachów świata. Masz je w swojej kolekcji?

La Vie Est Belle to dla wielu kobiet symbol pięknych perfum. Są lekkie, użytkowe oraz bardzo kobiece. Świetnie sprawdzą się na co dzień, jak i na wieczorowe wyjście. To słodki i kuszący zapach, w którym zakochały się miliony. Niewiele osób wie jednak, że La Vie Est Belle to coś więcej niż klasyczna formuła i sprawdzony zapach. To aż kilka wersji zapachowych, które skradną Twoje serce.

Klasyczne Lancôme La Vie Est Belle to symbol szczęścia i wolności w postaci zapachu. Na wstępie oczaruje Cię soczysta esencja czarnej porzeczki i słodkiej gruszki. Serce kompozycji zapachowej reprezentuje cenny irys, który pozyskiwany jest w sposób zrównoważony w Francji, w połączeniu z nutami jaśminu i kwiatów pomarańczy. Na bazę zapachu składają się nuty słodkiej, rozgrzewającej fasoli tonka, delikatnych pralinek, wykwintnej wanilii i egzotycznej paczuli, która pochodzi ze zrównoważonych źródeł na Bali.

La Vie Est Belle L'EXTRAIT to moc irysa. Skomponowany przez mistrzów perfumiarstwa - Anne Flipo i Dominique’a Ropiona, 2 kreatorów oryginalnej eau de parfum z 2012 roku, La vie est belle L’Extrait przeciera nowe szlaki. Wyrafinowana propozycja to pierwszy drzewny irys Lancôme. Zapach jest deklaracją luksusu wyrażoną przez każdy pojedynczy składnik formuły. To czyste szczęście w odcieniu złota, przetłumaczone na język zapachów. W nutach głowy, akord uświęconego kadzidła dodaje pikantny akcent świeżym, soczystym akordom bergamotki i czerwonych owoców. W sercu kompozycji rozbrzmiewa pełna życia różana esencja, która delikatnie splata się z irysem. A po raz pierwszy zastosowany w La vie est belle akord oud zdobi kompozycję głęboką, bogatą i jakże tajemniczą drzewną nutą. Otulając skórę wibrującym woalem ciepła oraz zmysłowości, zniewala oraz natychmiast uzależnia sprawiając, że La vie est belle nabiera zupełnie nowej mocy.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

La Vie Est Belle EXTRAORDINAIRE ujawnia piękno jedynego w swoim rodzaju kwiatu łączącego trzy różne różane esencje. Każda z nich wnosi do kompozycji unikalną osobowość. Odważny, bezprecedensowy charakter zapachu jest wzmocniony przez unikalny projekt flakonu: zainspirowany ideą róży rozkwitającej wewnątrz kultowego kryształowego uśmiechu, łączy naturę oraz kunszt artysty w obiekt o zachwycającej urodzie. La vie est belle Rose Extraordinaire to bogaty, kwiatowo#ambrowo-drzewny zapach współtworzony przez Mistrzów Perfumiarstwa IFF: Anne Flipo, Dominique’a Ropiona i Caroline Dumur. Kompozycja uwydatnia sygnaturę oryginalnej wody perfumowanej dzięki synergii trzech unikalnych róż: świeżej i roślinnej wody różanej, bogatego i zmysłowego absolutu róży damasceńskiej oraz akordu róży kosmicznej, czyli uprawianej w środowisku o zerowej grawitacji. Stworzona we współpracy z NASA, niezwykła nuta wzbogaca symboliczny kwiat Lancôme w zupełnie inne oblicze, ujawniając jego czystość i blask.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

La Vie Est Belle BELLE IRIS ABSOLU składa hołd kultowemu irysowi. Dzięki bezprecedensowej koncentracji tego składnika, La Vie est Belle Iris Absolu na nowo wyraża wyjątkowy charakter klasycznej Eau de Parfum. Dziesięciokrotnie bardziej skoncentrowany niż w oryginalnej formule irys zajmuje w La Vie est Belle Iris Absolu centralne miejsce. Jeden z najcenniejszych składników w palecie perfumiarza nadaje kompozycji niespotykaną intensywność i wyraz. Niepowtarzalnie eleganckie „błękitne złoto” ujawnia pełnię niuansów dopiero w kontakcie ze skórą. Po musującym otwarciu pojawia się soczysty akord czarnej porzeczki, wprowadzający orzeźwiający akcent do mlecznego, ciepłego jak słoneczne lato akordu figi. Wzbogacone głęboką zmysłowością paczuli i uzależniającymi nutami gourmand tworzącymi kwintesencję La Vie est Belle, nowe oblicze zapachu wywołuje trwałe uczucie radości, które niczym fala zatacza coraz szersze kręgi.