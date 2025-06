Dokument L'oréal Paris zdobywa Grand Prix w kategorii film na festiwalu Cannes Lions 2025

Emocjonalny i filmowy hołd dla kobiety, która stoi za jednym z najbardziej rozpoznawalnych haseł reklamowych w historii – zdobył Grand Prix w kategorii Film podczas Międzynarodowego Festiwalu Kreatywności Cannes Lions 2025. Reżyserem 17-minutowego dokumentu jest Ben Proudfoot – dwukrotny laureat Oscara® i obecny zdobywca nagrody Emmy®. Film oddaje cześć Ilon Specht, przełomowej copywriterce z agencji McCann, której cztery słowa – „Because I’m Worth It” (Bo jestem tego warta) – zainspirowały pokolenia kobiet na całym świecie i przyczyniły się do budowy pozycji L’Oréal Paris jako największej marki kosmetycznej na świecie.

Film jest intymną relacją z ostatnich dni życia zapomnianej geniuszki reklamy, która stworzyła kultowe hasło marki L’Oréal Paris – czterosłowne feministyczne credo, które wbrew wszelkim przeciwnościom odmieniło oblicze reklamy. Dokument ukazuje niezwykłe życie Specht – od głęboko osobistej relacji z pasierbicą Alison Case, po moment, w którym bezpowrotnie zmieniła zdominowany przez mężczyzn świat reklamy swoją rewolucyjną wizją i ponadczasowymi słowami.

– Ilon Specht była czymś więcej niż copywriterką – była wizjonerką – powiedziała Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezeska Marki L’Oréal Paris. – Jednym śmiałym stwierdzeniem złamała ówczesne normy i zapoczątkowała globalny ruch. Jestem wdzięczna naszym partnerom z McCann, którzy pomogli przedstawić jej ostatnie słowa światu w sposób godny jej dziedzictwa.

Od swojej światowej premiery na festiwalu Tribeca X w 2024 roku, „The Final Copy of Ilon Specht” zyskała uznanie za swoją jakość i znaczenie kulturowe. Obecnie można go oglądać na platformach TED, AMC+ i Prime Video.

– Historia Ilon to esencja „Truth Well Told” – szczerego, odważnego wyrazu, który zakwestionował status quo reklamy, zmienił sposób, w jaki kobiety postrzegają siebie, i jak marki mówią do kobiet – powiedziała Charlotte Franceries, CEO McCann Paris. – Świętujemy dziedzictwo Ilon, ale także pomagamy światu zrozumieć, co naprawdę oznacza „Because I’m Worth It” dla kobiet na całym świecie.

Film zdobył pięć nagród podczas tegorocznego Cannes Lions:

GRAND PRIX – Film

ZŁOTO – Rozrywka

SREBRO – Rozrywka, PR

BRĄZ – Rzemiosło filmowe

Ilon Specht zmarła w kwietniu 2024 roku. Te nagrody stanowią emocjonalny, ostatni hołd i wspaniałe uznanie dla jej wpływu na kulturę – wyrażonego w zaledwie czterech słowach.

Dla Bena Proudfoota to pierwsze wyróżnienie na Cannes Lions i pierwsze Grand Prix. – W realizację tego filmu zaangażowanych było wiele utalentowanych osób, ale to wyjątkowe uznanie należy się jednej – Ilon Specht. Zmieniła reklamę na zawsze swoimi słowami, choć nigdy wcześniej nie zdobyła Lwa – aż do teraz. Mam nadzieję, że ta duma Lwów i Grand Prix ją odnajdzie. To zasłużony – choć spóźniony – triumf. Dziękuję jury, L’Oréal Paris, McCann i TRAVERSE32 za coś, na co niewielu się odważa – pełne zaufanie do twórców. To była magia. Jak powiedziała Ilon: „Tu chodzi o ludzi. Nie o reklamę. Chodzi o troskę o innych” – powiedział Proudfoot.