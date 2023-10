Domowe rytuały dla piękna

Obserwuj przyrodę, przyglądaj się sobie i działaj spontanicznie. Palenie ogniska z jesiennych liści każdej niedzieli, dodanie konfitur do popołudniowej herbaty czy włączenie muzyki do sesji oddechowej – posłuchaj, co ci w duszy gra i działaj. Pomyśl także o codziennej pielęgnacji, jako intymnym, relaksującym rytuale. Przystań uważać ją za rutynę – niech stanie się wyjątkowym czasem tylko dla Ciebie, który dobroczynnie wpłynie na twoją skórę, pomoże odzyskać spokój umysłu i pozwoli pokochać siebie jeszcze mocniej. To praktyka dla Ciebie samej, wykracza więc poza jakąkolwiek zewnętrzną ocenę czy porównanie.

TWOJA WŁASNA PRAKTYKA

Rytuał poranny napełnia energią i optymizmem na cały dzień. Ten wieczorny pozwala odpuścić, zrelaksować się i w rezultacie spać lepiej. Do obu praktyk warto dodać delikatny automasaż, rano dodatkowo połączony z oklepywaniem całej głowy, ciała (dla pobudzenia krążenia). Raz na tydzień połóż na twarz maseczkę lub serum – rano i wieczorem, szczególnie, jeśli czujesz się osłabiona lub masz przed sobą ważny dzień - podaruj skórze konkretną porcję aktywnych składników, a potem wytrzyj twarz ciepłym, wilgotnym ręczniczkiem, spryskaj mgiełką lub tonikiem i zastosuj codzienną pielęgnację. Taki ekstra dodatek od czasu do czasu (połączony z intencją wzmocnienia i dodania energii) poprawi nie tylko wygląd, ale i samopoczucie. Kluczem jest świadomość tego, że robisz dla siebie coś wyjątkowego, podkreślenie tego i powiedzenie sobie głośno życzenia czy intencji. Wypowiedziane słowa zapadają w podświadomość, a rytuał zaczyna działać nawet, kiedy o tym nie myślisz.

A OTO 3 PRODUKTY, KTÓRE KAŻDĄ PIELĘGNACJĘ PRZEMIENIĄ W WYJĄTKOWY RYTUAŁ!

SPRAWDŹ: Nuxe Super Serum [10] Eye

Nuxe Super Serum [10] Eye, czyli uniwersalny przeciwstarzeniowy koncentrat NUXE Super Serum [10] Eye specjalnie stworzony z myślą o oznakach starzenia okolic oczu. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, odmładzając je nawet o 10 lat! Stosuj codziennie jako ulubioną pielęgnację lub okresowo jako kurację dla skóry okolic oczu. Formuła łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym, niacynamidem, kofeiną roślinną oraz biomimetycznym peptydem.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Firming Remodelling Mask

EISENBERG Paris Firming Remodelling Mask – Maseczka Ujędrniająco-Modelująca oferuje intensywne działanie przeciw starzeniu się skóry, natychmiastowy efekt liftingu i ujędrnienia na cały dzień. Lekka emulsja zawierająca mikrokapsułki Witamin A i E, Olej z Pestek Winogron, Wyciągi z Zielonej Herbaty, które zapobiegają utracie jędrności, redukują zmarszczki oraz przebarwienia pigmentacyjne. Maseczka specjalnie jest przeznaczona do pielęgnacji skóry twarzy oraz okolic oczu.

SPRAWDŹ: YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum - Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot

Yoskine Medical C. High Concentrated Serum - Vitamin C 30% Anti-Aging & Anti-Spot to skoncentrowane Serum Z 30% Witaminy C, Do Intensywnego Rozświetlenia I Ujędrnienia Skóry redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Zastosowane wieczorem sprawia, że już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Zastosowano w nim dwie absolutnie unikatowe technologie. DOUBLE ACTIV-VITAMIN C WATER-OIL™ - zawierającą japońską witaminę C w dwóch postaciach: hydrofilowej i lipofilowej. Totalne działanie dwóch nowoczesnych form witamin C w wysokich stężeniach, zapewnia kompletne efekty odmładzające i szybko widoczną poprawę jakości i wyglądu skóry. Oraz technologię IN-YO (IN’DETOX & YO’ACTIVE) – zainspirowaną odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Łączy ona detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

