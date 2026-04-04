Rafał Trzaskowski opublikował wideo z żoną na święta wielkanocne. Gorzko tego pożałował

W 2024 roku Rafał Trzaskowski wywołał burzę swoimi życzeniami wielkanocnymi.

Opublikowany w mediach społecznościowych filmik wywołał prawdziwą burzę.

Prezydent Warszawy przepraszał za niego i zapowiadał "pokutę".

Kontrowersyjne nagranie wielkanocne Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył w 2024 roku życzenia z okazji Wielkanocy, publikując w sieci specjalne wideo. Z kontekstu wynika, że spot nakręcono w jego kuchni. - Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze - rozpoczął, siedzący na krześle, przy stole, na którym stoi filiżanka. Obok Trzaskowskiego znajdowała się jego żona Małgorzata. W trakcie jego przemowy wykonywała ona jakieś kuchenne czynności i przez większość czasu odwrócona była plecami albo bokiem do kamery. Przez moment widać też było ich psa Bąbla ubranego w królicze uszy. - Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa - kontynuował Trzaskowski. - Aleś wymyślił! - wypaliła wówczas jego małżonka.

Wówczas polityk dopowiedział, wskazując palcem do góry, o historii, która ich niedawno dotknęła. - A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego - zakończył z uśmiechem.

Burza w sieci

Nagranie wywołało w sieci ogromną falę krytyki pod adresem prezydenta stolicy. Zarzucano mu m.in. promowanie niewłaściwej postawy w stosunku do kobiet – Siedzący mężczyzna i pracująca kobieta w kuchni. Nie wiem, jaki branding wymyślił Trzaskowskiemu jego sztab, ale raczej kłóci się z uśmiechniętym, europejskim wizerunkiem – napisał jeden z internautów. – Kobieta pracuje w kuchni, a facet siedzi i dogaduje. Wyjątkowej klasy spindoktor Panu to nagranie doradził – wtórował mu inny.

Sprawę komentowali też politycy. - Ałaaaa - napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy. - Zabieram się za czytanie komentarzy pod tymi życzeniami. Najlepsze życzenia dla Pańskiej małżonki... - stwierdził Jan Kanthak. - Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował - skwitowała Martyna Jałoszyńska z Partii Razem.

Po lawinie krytycznych komentarzy Trzaskowski usunął filmik i wydał krótkie oświadczenie. - W biegu - i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań - czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam - na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze - Wesołych Świąt! Dla wszystkich :) - napisał.

23

Sonda Jak oceniasz działalność Rafała Trzaskowskiego? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć