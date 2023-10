Douglas partnerem Top Model

Makijaż w stylu "old money". Z tych kosmetyków wyczarujesz piękny look. Sprawdzona klasyka to zawsze dobry wybór

„Silną grupą aktywnych klientów Douglas stanowią Millenialsi oraz pokolenie Z, którzy są swoistymi poszukiwaczami trendów. Dlatego marka konsekwentnie realizuję strategię dotarcia do tego segmentu, nie tylko rozszerzając ofertę o modne marki i produkty dla młodych, lecz także inwestując w projekty i narzędzia dające możliwość podzielenia się najnowszymi trendami w makijażu.” – Katarzyna Mauduit, Marketing Director CEE w Douglas.

Działamy na bardzo dynamicznym rynku, a trendy w makijażu zmieniają się niemal z tygodnia na tydzień. Jako lider kategorii, staramy się nie tylko za nimi nadążać, ale i je tworzyć. Dlatego też wciąż wzbogacamy naszą ofertę dla najmłodszego klienta, a do kampanii ją promującej, zaprosiliśmy ponownie uczestników Top Model. Nasz wybór Wiktorii, Dominika i Sophie opierał się na kilku kluczowych czynnikach - to talent, charyzma i wyjątkowy indywidualny styl. Chcemy by każdy definiował piękno na swoich własnych zasadach i według własnego uznania, cenimy autentyczność i nie promujemy nieosiągalnych przefiltrowanych standardów urody. – Ewa Sadowska, Head of Marketing Communications w Douglas.

KAMPANIA „TOP BRANDS, TOP MODELS” RUSZA JUŻ DZIŚ

Kampania pod hasłem „Top Brands, Top Models” rusza 17 października i jest wspierana poprzez działania w digitalu, komunikacją na kanałach social media Douglas, OOH oraz nośnikach w perfumeriach Douglas w całym kraju. W materiałach Douglas promuje produkty marek Douglas Collection, Kylie Cosmetics, One.Two. Free!, Florece by Mills, MCM czy Dear Dhalia. Będzie ona wdrażana w 5 krajach: w Węgrzech, na Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Polsce.

Za koncepcję kreatywną oraz zdjęcia odpowiada Marcin Tyszka oraz reprezentująca go agencja Backstage PR, która wyprodukowała kampanię. Postprodukacja oraz realizacja kampanii w social mediach – Saatchi & Saatchi, planowanie i zakup mediów Wavemaker.

