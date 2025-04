Douglas z kampanią "mamo, otaczasz mnie miłością" na Dzień Mamy

Aż do 26.05 klienci perfumerii DOUGLAS mogą liczyć na wyjątkowe oferty, którym towarzyszyć będzie hasło „MAMO, OTACZASZ MNIE MIŁOŚCIĄ” w pełni oddające wagę tej niepowtarzalnej więzi.

W dniach 29.04-04.05.2025 przy zakupach wybranych marek, tj. CAUDALIE, GUCCI, WELLA, SHISEIDO, SENSAI, VERSACE za min. 399 zł Klienci otrzymają prezenty od marek, a w drugim tygodniu akcji (5.05-12.05.2025) przy zakupie produktów powyższych brandów za min. 399 zł otrzymają elegancką i praktyczną wegańską kosmetyczkę. Oferta obowiązuje we wskazanych terminach lub do wyczerpania produktu. Promocje nie łączą się.

Z kolei w terminie 13.05-26.05 zaplanowano rabaty do -30% na setki hitów makijażowych, pielęgnacyjnych oraz zapachowych. Rabat procentowy naliczany jest od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Promocje nie łączą się.

CZAS W PREZENCIE

DOUGLAS wierzy, że czas to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy podarować drugiej osobie. Dlatego przez cały okres trwania kampanii marka będzie zachęcać swoich Klientów do spędzania go ze swoimi mamami – min. poprzez wspólne korzystanie z szerokiej oferty usług dostępnych w perfumeriach Douglas:

wyjątkowe doświadczenia profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych i rytuałów piękna (gabinety i mobilne kabiny SPA, diagnostyka skóry urządzeniami BEAUTY TECH),

usługi i wydarzenia makijażowe, podczas których można odkryć najnowsze trendy, skorzystać z profesjonalnych porad i poznać tajniki makijażu.

i Autor: materiały prasowe Douglas