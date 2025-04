Tak pachną prawdziwe rzymskie wakacje. Perfumy, które uwodzą intensywną wanilią i szczyptą rumu

Co spakować do kosmetyczki na majówkę? To trio to obowiązkowy zestaw beauty!

Zapachy inspirowane Rzymem

Zainspirowana Rzymem i jego dziedzictwem, rodzina zapachów Born in Roma podkreśla to, co niezwykłe w każdym z nas, celebrując żywiołowość, piękno i różnorodność Wiecznego Miasta już od 2019 roku. Zapachy Born in Roma zapraszają do wyrażenia swojej wielowymiarowej osobowości, łączą i mieszają luksusowe dziedzictwo z wyrazistym, współczesnym podejściem.

Born in Roma Extradose to zapach stworzony dla pokolenia, które poszukuje ekspresji w najbardziej bezpośredniej, silnej formie; pokolenia, które żyje odważnie i bez kompromisów. Born in Roma Extradose zapewnia doskonałe dopasowanie do skóry i imponującą trwałość. Esencja tych perfum zyskuje nowy, intensywnie autentyczny wymiar.

Dwa oryginalne zapachy Born in Roma zostały rozwinięte dla spotęgowania swoich podstawowych esencji. W przypadku wersji Donna intensywny aromat przywołuje wspomnienia z niezapomnianego wieczoru w stolicy Włoch. Efekt wzmacnia akord czarnej porzeczki, który nadaje zmysłowego charakteru. Wysoce skoncentrowany akord rumu a więc owocowo-rumowa nuta, wnosi potężną dawkę kobiecości, podczas gdy słodka, ale intensywna dodatkowa dawka wanilii służy jako magnetyczna nuta bazowa. Dla Uomo Rzym stanowi wieczną inspirację - intensywną i niezapomnianą. Wetiweria i lawendowe serce są serwowane w skoncentrowanej formie z mieszanką przypraw, zawierającą uwodzicielską naturę zapachu z odważną dawką pewności siebie.

Nuty zapachowe Born in Roma Extradose Donna:

Głowy: Porzeczka, Wanilia, Czarna porzeczka

Serca: Rum

Bazy: Wanilia, Czarna porzeczka

i Autor: materiały prasowe Valentino

Nuty zapachowe Born in Roma Extradose Uomo:

Głowy: Wanilia, Bergamotka, Mandarynka

Serca: Rum, Lawenda

Bazy: Czarna porzeczka, Wetiwer, Drewno

Born in Roma Extradose podnosi poprzeczkę dla perfum o wysokiej intensywności i koncentracji, oferując uderzenie w najczystszej postaci. To odważne, nowe podejście do korzeni Born in Roma uzupełnia wielopoziomową gamę, po wydaniu Born in Roma Intense w 2023 roku.

Aby uczcić wydanie Born in Roma Extradose, zapachy są prezentowane w tych samych flakonach z ćwiekami, co ich poprzednicy, ale teraz z jeszcze większą intensywnością, z dodatkowymi różowymi i czarnymi odcieniami. Odważna i urzekająca celebracja dwóch potężnych kompozycji.

i Autor: materiały prasowe Valentino