Dubai Chocolate i Cinnamon Roll – smakowite balsamy do ust w kolorach brązu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-20 11:49

Brązowe usta wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych beauty trendów tej jesieni. Marka FaceBoom serwuje nam dwa wyjątkowe warianty Nutri Lip Balm - Dubai Chocolate o intensywnie czekoladowym aromacie i Cinnamon Roll, pachnący jak świeżo upieczona cynamonka. Te smakowite balsamy do ust to prawdziwy jesienny rytuał – nadają ustom blask, zapewniają nawilżenie i kuszą słodkimi smakami, którym trudno się oprzeć.

FaceBoom

i

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

Usta w kolorze jesieni – błysk, brąz i odżywienie w jednym

Dzięki formule wzbogaconej o Pink Sugar Complex - unikalne połączenie ksylitolu, sorbitolu, betainy cukrowej, Aquaxylu i witaminy B12, oraz starannie dobranym składnikom usta stają się miękkie, gładkie i intensywnie nawilżone już po pierwszym użyciu. To idealne połączenie jesiennych trendów makijażowych z codzienną pielęgnacją.

Oba warianty sprawdzą się świetnie solo, ale będą też świetnie współpracować z brązową konturówką czy pomadką.

Rozświetlający balsam do ust Cinnamon Roll – naturalny glow z korzenną nutą

Rozświetlający balsam do ust Cinnamon Roll otula aromatem ciepłych przypraw i subtelną słodyczą. Delikatnie mieniące się w świetle drobinki dodają ustom glow, a brązowy odcień pięknie je podkreśla. To idealny wybór na co dzień, wieczorne wyjścia czy jesienne spotkania z przyjaciółmi.

W jego formule znajdziemy:

  • PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,
  • peptydy – wpierają naturalne procesy regeneracji,
  • masło cupuacu – nawilża i chroni przed przesuszeniem oraz wspiera odnowę skóry.
  • Rewitalizujący balsam do ust Dubai Chocolate – słodka pielęgnacja z nutą czekolady

To propozycja dla fanek głębszych, intensywniejszych odcieni brązu. Jego kremowa formuła pachnie niczym czekoladowy deser, a przy tym intensywnie nawilża, regeneruje i chroni usta przed przesuszeniem.

W składzie znajdziemy m.in.:

  • PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,
  • peptydy – wspierają naturalne procesy regeneracji skóry ust,
  • olejek pistacjowy –bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe sprawia, że usta wydaję się zdrowsze i pełne blasku.
  • Efekt? Miękkie, gładkie, zadbane usta, które wyglądają zmysłowo i kusząco.
FaceBoom

i

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe
FaceBoom

i

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe
FaceBoom

i

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki