Dubai Chocolate i Cinnamon Roll – smakowite balsamy do ust w kolorach brązu

Usta w kolorze jesieni – błysk, brąz i odżywienie w jednym

Dzięki formule wzbogaconej o Pink Sugar Complex - unikalne połączenie ksylitolu, sorbitolu, betainy cukrowej, Aquaxylu i witaminy B12, oraz starannie dobranym składnikom usta stają się miękkie, gładkie i intensywnie nawilżone już po pierwszym użyciu. To idealne połączenie jesiennych trendów makijażowych z codzienną pielęgnacją.

Oba warianty sprawdzą się świetnie solo, ale będą też świetnie współpracować z brązową konturówką czy pomadką.

Rozświetlający balsam do ust Cinnamon Roll – naturalny glow z korzenną nutą

Rozświetlający balsam do ust Cinnamon Roll otula aromatem ciepłych przypraw i subtelną słodyczą. Delikatnie mieniące się w świetle drobinki dodają ustom glow, a brązowy odcień pięknie je podkreśla. To idealny wybór na co dzień, wieczorne wyjścia czy jesienne spotkania z przyjaciółmi.

W jego formule znajdziemy:

PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,

peptydy – wpierają naturalne procesy regeneracji,

masło cupuacu – nawilża i chroni przed przesuszeniem oraz wspiera odnowę skóry.

Rewitalizujący balsam do ust Dubai Chocolate – słodka pielęgnacja z nutą czekolady

To propozycja dla fanek głębszych, intensywniejszych odcieni brązu. Jego kremowa formuła pachnie niczym czekoladowy deser, a przy tym intensywnie nawilża, regeneruje i chroni usta przed przesuszeniem.

W składzie znajdziemy m.in.:

PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,

peptydy – wspierają naturalne procesy regeneracji skóry ust,

olejek pistacjowy –bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe sprawia, że usta wydaję się zdrowsze i pełne blasku.

Efekt? Miękkie, gładkie, zadbane usta, które wyglądają zmysłowo i kusząco.

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

