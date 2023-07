Dwuetapowe oczyszczanie - dlaczego warto je stosować w trakcie wakacyjnego urlopu?

Zanieczyszczona skóra podatna jest na rozwijanie się stanów zapalnych, dlatego zawsze dbaj o jej oczyszczanie. W wakacje jest to szczególnie istotne! Dokładne mycie twarzy w dwóch etapach pozwoli pozbyć się zgromadzonego w czasie dnia łoju, potu, resztek kosmetyków pielęgnacyjnych, w tym kosmetyków ochronnych oraz wszelkich zanieczyszczeń.

Na czym polega dwuetapowe oczyszczanie?

Etap 1 to usunięcie ze skóry makijażu i zanieczyszczeń – potu, kurzu, kosmetyków przeciwsłonecznych

Etap 2 to dokładne zmycie resztek kosmetyków i zabrudzeń, których nie udało się usunąć w pierwszym etapie.

Takie rozwiązanie da ci pewność dokładnego zmycia ze skóry nadmiaru sebum, brudu i pozostałych zanieczyszczeń. Ważne, aby formuła używanych do tego kosmetyków była dopasowana do rodzaju cery jaki posiadamy i działała łagodnie – nie podrażniała skóry, która może być przesuszona i ściągnięta po dniu spędzonym na słońcu.

Jakich kosmetyków używać?

Etap 1:

Dla cery suchej i przesuszonej dobrym wyborem będą olejki i masła do demakijażu. W przypadku cery tłustej, bądź skłonnej do niedoskonałości lepiej zrezygnować z tego typu kosmetyków do demakijażu. Wyjątkiem mogę być olejki z emulgatorem, które świetnie się spłukują z użyciem wody. Najbardziej uniwersalna będzie woda micelarna, która dzięki micelom wiąże cząsteczki brudu rozpuszczalne zarówno w tłuszczach, jak wodne, dokładnie usuwając makijaż i wszelkie zanieczyszczenia.

Rozpieszczający olejek do demakijażu FaceBoom SKIN HARMONY, cena: ok. 35 zł

Olejek usuwa makijaż i oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, wygładza oraz zmniejsza reaktywność skóry, dzięki czemu odzyskuje ona równowagę. W jego składzie znajdziemy: olej ze słodkich migdałów, fitoskwalan oliwkowy i witaminę E.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu Total Revital Solution, SHECARE, cena: ok.45 zł

Żelowa formuła po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną piankę – przyjazną dla bariery ochronnej naskórka. Zawiera endemiczną algę niebieską LANABLUE, ekstrakt z figi, olej ze słodkich migdałów, masło mango i shea, olej z nasion marchwi. Polecana do oczyszczania i demakijażu każdego typu cery, w szczególności suchej i z oznakami starzenia się.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Normalizująca woda micelarna FaceBoom Seboom, cena: ok. 27 zł

Jej wegańska formuła jest delikatna dla oczu, a przy tym skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia. W składzie znajdziemy solidną dawkę składników normalizujących pracę gruczołów łojowych, w tym: niacynamid, ekstrakt z trawy cytrynowej i kombuchę.

i Autor: Materiały prasowe Seboom

Etap 2:

Na tym etapie stosuj kosmetyk z użyciem wody – żel lub piankę. Może to być również syndet – czyli mydło bez mydła.

Nawilżająca pianka do mycia twarzy FaceBoom SKIN DOPAMINE, cena: ok. 28 zł

To kosmetyk, który łagodnie oczyści skórę z resztek kosmetyków ochronnych, potu i zanieczyszczeń, a przy tym nie narusza płaszcza hydro-lipidowego. Formuła zawiera m.in. nawilżający kwas hialuronowy i betainę oraz kojący skórę D-panthenol.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Rewitalizujący żel do mycia FaceBoom MIX ME UP, cena: ok. 30 zł

Formuła zawiera bogaty w antyoksydanty ekstrakt ze śliwki kakadu, nawilżający różowy aloes i łagodzący podrażniania ekstrakt z banana. W składzie żelu znajdziemy także algi chlorella, które tonizują i regenerują skórę. Kosmetyk dla każdego rodzaju cery - nie wysusza i nie podrażnia skóry.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Na koniec twarz osuszamy delikatnie ręcznikiem, bez pocierania skóry – aby jej nie podrażniać. Dopiero na tak przygotowaną skórę możesz aplikować maski, serum i kremy.

Trzymaj się tylko zasad i ciesz się wakacjami oraz gładką cerą!