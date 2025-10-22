Dziś nie przejdziesz obok Rossmanna obojętnie. W promocji perfumy dla kobiet za 69 zł, które przeniosą nas do słonecznej Italii. Idealne ponurą jesień

Rossmann kusi jesienną promocją na perfumy damskie, oferując znane marki w znacznie niższych cenach.

Wśród przecenionych zapachów znajdziesz m.in. Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Guess i Versace – idealne na chłodniejsze dni.

Odkryj perfumy Bugatti Bella Donna za jedyne 69,99 zł i sprawdź, dlaczego ten zapach to hit tej jesieni!

Perfumy damskie w promocji Rossmanna

Najnowsza promocja w Rossmannie to między innymi dziesiątki lubianych przez Polki perfum damskich w znacznie niższych cenach. To doskonała okazja, aby nabyć swój ukochany zapach lub wypróbować nowego, na przykład takiego, który fajnie wkomponowuje się w jesienny nastrój. W promocji Rossmanna można kupić kultowe już zapachy marek takich jak: Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Guess czy Versace. Ich ceny zostały obniżone nawet o kilkadziesiąt złotych. W końcu wraz z nadejściem krótkich, deszczowych i pochmurnych dni wiele z nas poszukuje zapachów, które nas otulą, a zarazem dodadzą energii do działania. Dlatego warto zajrzeć do drogerii Rossmann, gdyż właśnie tam trwa obecnie promocja na przepiękne perfumy damskie, które kupimy teraz nawet połowę taniej niż zwykle.

Dziś nie przejdziesz obok Rossmanna obojętnie. W promocji perfumy dla kobiet za 69 zł

Dziś na pewno żadna kobieta nie przejdzie obok Rossmanna obojętnie. A wszystko za sprawą promocji na perfumy damskie, na której można upolować piękny zapach na jesień. Ciepłe, otulające, a zarazem lekkie i delikatne - takie właśnie są perfumy Bugatti Bella Donna, które obecnie można kupić w Rossmannie za 69,99 zł za flakonik o pojemności 60 ml. To wyjątkowa okazja, gdyż w cenie regularniej kosztują one 114,99 zł. To zapewne dość nieoczywisty wybór na jesień, jednak

Zapach z Rossmanna Bugatti. Jak pachnie?

Woda perfumowana Bugatti Bella Donna dostępna jest w Rossmann to prawdziwy kameleon wśród zapachów. Jej subtelne akcenty kwiatowe, splecione z egzotycznymi nutami orientalnymi, tworzą kompozycję emanującą szykiem i delikatnością. Ten rodzaj perfum idealnie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i na wyjątkowe uroczystości, dając poczucie pewności siebie i akcentując urodę kobiety. Nuty kwiatowe kojarzą się z witalnością i świeżością, natomiast orientalne tony dodają odrobiny zagadkowości i zmysłowości.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe