Zapach bursztynu zamknięta w luksusowym flakonie. Nowe perfumy od legendy

TRWAŁY BLASK

STRONGER WITH YOU AMBER to zapach fougère z nutą bursztynu, skomponowany przez Cécile Matton, perfumiarkę, która stworzyła oryginalny zapach STRONGER WITH YOU. Ta promienna i ciepła kompozycja wzmacnia tę klasyczną kompozycję, dodając jej nutę bursztynu. Jest to głębsza, cieplejsza interpretacja oryginalnego zapachu STRONGER WITH YOU, przekazująca intensywną i długotrwałą zmysłowość.

Zapach otwiera lawenda, która nadaje mu świeżości. Olejek eteryczny z lawendy Diva pochodzi ze zrównoważonych upraw w Prowansji we Francji i tworzy intensywnie kwiatowy akcent.

Sercem kompozycji jest akord bursztynu, oparty na nutach balsamicznych, który nadaje zapachowi ciepłą, zmysłową ekstrawagancję. Jasny aromat ciepłych przypraw, podkreślony świeżością cytrusowej esencji mandarynki, doskonale uzupełnia ten bursztynowy akord.

Aby wzbogacić bursztynowy akord, wanilia bourbon premium uwypukla jego balsamiczny i kwiatowy charakter.

ELEGANCKI FLAKON, KTÓRY WIECZNIE LŚNI

STRONGER WITH YOU AMBER zamknięty jest w charakterystycznym szklanym flakonie EMPORIO ARMANI o prostych liniach z zaokrągleniami. Flakon dla tej odsłony został specjalnie wykonany w półprzezroczystym ambrowym odcieniu, żeby przypominać zawsze promienny bursztyn. Szkło zdobi wzór przeplatających się złotych pierścieni, a kultowe zamknięcie STRONGER WITH YOU w złotym odcieniu nadaje mu luksusowy charakter.

ZAPACH WSPÓLNOTY

STRONGER WITH YOU AMBER to najnowszy, zniewalający zapach, który na stałe dołączył do kolekcji STRONGER WITH YOU, kontynuując tradycję celebrowania wspólnoty przez Emporio Armani. Pełna gama obejmuje: STRONGER WITH YOU EAU DE TOILETTE: ostry, męski zapach, który oddaje pewną siebie elegancję, łącząc kardamon, różowy pieprz i liście fiołka z aromatycznym sercem lawendy i szałwii, a następnie ujawniając nuty bazowe dymnej esencji waniliowej i charakterystycznego dla tego zapachu akordu kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU INTENSELY: pociągający zapach fougère, łączący pikantne nuty różowego pieprzu z aromatyczną lawendą i szałwią oraz intensywnością

drzewa bursztynowego, wanilii i charakterystycznym akordem kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU ABSOLUTELY: ten mocny, zmysłowy zapach charakteryzuje się nutą rumu, która przeplata się z charakterystycznym kasztanem. Do tych nut dołącza aromatyczna lawenda, ciepła wanilia i dymne drzewo cedrowe.

STRONGER WITH YOU PARFUM: Wyrazisty zapach, który zachwyca intensywnością, uosabianą przez waniliowo-skórzaną interpretację charakterystycznego dla STRONGER WITH YOU akordu kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU AMBER: Połączenie świeżej lawendy z ciepłymi przyprawami, które przekształca się w magnetyczny, męski zapach. Charakterystyczny akord kasztanowy i delikatna wanilia bourbon są wzbogacone nutami bursztynu i balsamicznymi. Aromatyczne akcenty podkreślają zmysłowość pikantnego bursztynu w klasycznej kompozycji fougère.