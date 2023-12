Efektowny makijaż na Boże Narodzenie. Proste sposoby, jak zrobić wrażenie

W wigilijnym makijażu warto postawić na klasykę i elegancję. Szaleństwo zostać na noc sylwestrową. Nie znaczy to jednak, że makeup musi być delikatny i zachowawczy. W Wigilię idealnie sprawdzi się makijaż wieczorowy, ale lekko stonowany. Postaw na sprawdzone metody, w których jest ci najlepiej.

Zobacz także: Świadoma profilaktyka przeciwstarzeniowa

Klasyką ponad wszystko jest smokey eye, które idealnie będzie prezentować się w wigilijny wieczór. Szarości i mocniej podkreślone oko sprawi, że twój makijaż nabierze eleganckiego wymiaru i zmysłowości. Delikatne złote akcenty sprawią, że makijaż bardziej kojarzyć się będzie ze świętami i zyska ponadczasowe, oryginalne wykończenie.

Wolisz postawić na usta? W wigilijny wieczór postaw na klasykę. Wybierz czerwone lub cieliste kolory. Zrezygnuj z neonowych, różowych szminek. Pamiętaj również, by stosować długotrwałe kosmetyki, mało która pomadki czy szminka wygra starcie ze smażonymi pierogami i karpiem. Musisz być przygotowana na ewentualne poprawki makijażu. Uważaj również by się nie rozmazać kiedy będziesz dzieliła się opłatkiem z najbliższymi.

Kosmetyki do makijażu na święta

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow

Podkład Teint Idole Ultra Wear Care & Glow zapewnia długotrwały blask, który pozostaje świeży przez cały dzień - bez blaknięcia i osadzania się w drobnych zmarszczkach.Dostępny w wielu możliwych do zmieszania odcieniach, aby uzyskać jednolitą i zdrowo wyglądającą cerę, niezależnie od rodzaju i odcienia skóry.

i Autor: Materiały prasowe Lancome

CHARLOTTE TILBURY - Beautiful Skin Radiant Concealer — Korektor rozświetlający

Beautiful Skin Radiant Concealer od Charlotte jest dla skóry jak modelujący gorset! Ten kremowy, dopasowujący się do skóry korektor o średnio-mocnym kryciu widocznie tuszuje niedoskonałości, rozświetla cerę i zapewnia efekt liftingu. Opracowany przez Charlotte Tilbury korektor z ułatwiającym nakładanie ściętym aplikatorem zawiera składniki pielęgnujące, które poprawiają wygląd cery z każdą aplikacją. Dostępny tylko w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Mgła pudrowa od PAESE

Puder zna każdy, a co powiesz na mgłę pudrową? Rozświetlający puder sypki Mgła Pudrowa to nowa propozycja od polskiej marki PAESE. Produkt ten sprawia, że cera jest naturalnie rozświetlona. Optycznie wygładza skórę - efekt soft focus. Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Zapewnia gładkie i świetliste wykończenie makijażuTo idealny puder do makijażu dziennego. Pokocha go każdy rodzaj cery, w tym skóra dojrzała

i Autor: Materiały prasowe PAESE

SEPHORA COLLECTION - Cream Lip Stain - Płynna matowa pomadka do ust

Niewysuszająca pomadka w płynie o aksamitnym, komfortowym kryciu. Dzięki formule wzbogaconej olejkiem z awokado ta matowa pomadka zapewnia komfort od momentu nałożenia. Długotrwały, odporny na maski, nie pozostawiający śladów makijaż. Matowe wykończenie i intensywny kolor, które wytrzymują próbę (nawet z maską i bez pozostawiania śladów), aby odważyć się na kolor bez kompromisów.

i Autor: Materiały prasowe Sephora