Ekologia w świecie beauty! Kultowa marka do pielęgnacji skóry dzieci wprowadza kartonowe opakowania

W ostatnim czasie coraz więcej i częściej mówi się o idei zrównoważonego rozwoju. Opiera się ona na dążeniu do poprawy jakości życia, przy jednoczesnym poszanowaniu ochrony środowiska. Sprawą najistotniejszą dla wielu konsumentów, a jednocześnie im najbliższą, jest ograniczenie ilości plastikowych opakowań, a także ich segregacja, recykling i odzysk. Mając to na uwadze można pokusić się o stwierdzenie, że obecnie w dużej mierze kierunek działania wyznaczają biznesowi ekologiczne oczekiwania konsumentów. Odpowiada na nie marka JOHNSON’S® Baby wprowadzając na rynek ekologiczne kartonowe opakowania uzupełniające dla swoich produktów.

Budujemy lepsze jutro

Jednym z podstawowych zagrożeń dla przyrody jest zaśmiecenie jej odpadami opakowaniowymi. Żeby temu przeciwdziałać powinno się stosować opakowania, które są zgodne właśnie z ideą zrównoważonego rozwoju. A idea ta wielu osobom staje się bliższa, gdy w domu pojawia się dziecko. Dlatego firma JOHNSON’S® Baby z jednej strony chce stale zapewniać rodzicom i opiekunom najwyższej jakości produkty do pielęgnacji maluchów, a z drugiej przykłada wagę do tego, aby nie tylko formuły, ale i opakowania były przyjazne dla środowiska. Nowe ekologiczne kartonowe opakowania uzupełniające stanowią alternatywę dla zakupu kolejnych klasycznych butelek - jeden Eco Refill Pack generuje aż 90% mniej plastiku w porównaniu do dwóch butelek o pojemności 500 ml. Eco Refill Pack wykonane są głównie z papieru, który posiada certyfikat FSC Mix i nadają się do recyklingu. Dlaczego mimo wszystko zawierają minimalną ilość plastiku (ok. 8 g na litrowe opakowanie)? Ponieważ tworzywa sztuczne są potrzebne, aby zapewnić szczelność opakowania (w przeciwnym razie papier rozmoknie i zmięknie, co może spowodować rozpad kartonu), a także tworzą hermetyczną barierę zapobiegającą interakcji produktu ze środowiskiem zewnętrznym.

Wprowadzenie na rynek nowych opakowań kartonowych jest częścią misji Johnson & Johnson, czyli zapewnienia dzieciom jak najzdrowszego startu w życie na możliwie najczystszej planecie. Obecnie Eco Refill Pack występują w trzech wariantach, a żaden z produktów nie zawiera w swoim składzie barwników, ftalanów, siarczanów, alkoholu i mydła, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku. Wszystkie zostały również przebadane przez pediatrów i dermatologów.

Johnson's Baby Shampoo Eco Refill Pack to szampon dla dzieci, który został opracowany do mycia delikatnych włosów dziecka. Przetestowana klinicznie formuła No More Tears® jest tak delikatna dla oczu dziecka jak czysta woda. Dodatkowo dzięki zawartości hipoalergicznych składników minimalizuje ryzyko wystąpienia alergii.

Johnson's Baby Bedtime Bath Eco Refill Pack dzięki delikatnym składnikom oczyszcza delikatną skórę dziecka, równoważąc jej pH i pozostawiając ją miękką i zdrową. Zawiera kompleks relaksujących aromatów, a co za tym idzie wspomaga i ułatwia zasypianie. To istotna część trzystopniowego rytuału obejmującego kąpiel, delikatny masaż i wyciszenie.

Johnson's Baby top-to-toe Eco Reffil Pack to łagodny płyn do mycia ciała i włosów. Jest odpowiedni od 1. dnia życia i ma pH odpowiednie dla delikatnej skóry dziecka. Dzięki wyjątkowo łagodnej formuły No More Tears® jest łagodny dla oczu jak czysta woda.

i Autor: Materiały prasowe JOHNSON’S® Baby