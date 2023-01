Dzień Babci i Dziadka 2023. Kiedy wypada święto i jak jest jego historia? Sprawdź, jak obchodzi się te dni w Polsce i na świecie

Te pączki to zabójczo niebezpieczna trucizna dla Twojego organizmu. Lekarz przestrzega przed tłustym czwartkiem. Jeden kęs może skończyć się tragicznie

W Polsce Dzień Babci i Dziadka wypadają zawsze tego samego dnia, czyli odpowiednio 21 i 22 stycznia. W 2023 roku będzie to sobota i niedziela. Jednego dnia składamy życzenia babciom, drugiego dziadkom. W Polsce najpopularniejszym prezentem jest laurka, którą dla dziadków wykonują najmłodsze wnuczęta. A jak jest historia świąt dziadków i jak babcie i dziadkowie świętują w innych krajach?

Dzień Babci i Dziadka w Polsce. Historia. Kto wymyślił Dzień Babci w Polsce?

Dzień Babci i Dziadka na świecie ma dużo krótszą tradycję niż w naszym kraju. Nie wszędzie obchodzony jest też 21 i 22 stycznia. Dzień Babci w Polsce pojawił się w kalendarzu w latach 60. XX wieku, natomiast Dzień Dziadka dopiero w 1981. Pomysł uczczenia seniorek rodzin- babć powstał w 1964 roku w tygodniku „Kobieta i Życie”. Natomiast dokładną datę czyli 21 stycznia zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej. Tego właśnie dnia w 1965 roku słynna polska aktorka miała wystąpić w Poznaniu. Z racji tego, że sława miała wtedy 85 lat, redakcja „Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci, którego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger.

Dzień Babci i Dziadka w Ukrainie. Kiedy jest i jako obchodzi się święto?

W Ukrainie dziadkowie świętują zawsze 28 października. Geneza tego dnia ma swoje źródło w mitologii słowiańskiej. Słowianie pod koniec października obchodzili Jesiennych Dziadków - święto mające na celu wzmocnienie więzi z przodkami i zjednoczenie wszystkich pokoleń. Jeśli zaś chodzi o samo celebrowanie, to wygląda ono podobnie jak w Polsce. Wnuczęta spotykają się z dziadkami, wręczają im kwiaty oraz własnoręcznie wykonane laurki.

Dzień Babci i Dziadka w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jest i jak się obchodzi to święto?

W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest narodowy Dzień Dziadków. Wypada on w pierwszą niedzielę po święcie pracy (Labour Day – celebrowany w pierwszy poniedziałek września). Dziadkowie w całych Stanach świętują od 1978 roku, wcześniej tylko w Wirginii Zachodniej. Święto Dziadków w USA ma nawet swój hymn – „A Song For Grandma And Grandpa”, a jego symbolem jest kwiat niezapominajki. W Dzień Babci i Dziadka odbywają się rodzinne spotkania przy grillu. Wiele uwagi poświęca się także losowi seniorów, organizuje się uroczystości w kościołach i domach spokojnej starości.

Dzień Babci i Dziadka we Francji. Kiedy jest i jak się obchodzi to święto?

We Francji Dzień Babci i Dziadka, to tak, jak w Polsce osobne święta. W kraju nad Sekwaną zaczęło się od kawy - Café Grand'Mère (kawa babci) – stworzonej przez małżeństwo Monnier z Roubaix, którzy w ten sposób chcieli uczcić 20- lecie firmy. Dzień Babci obchodzony jest tam od 1987 roku obchodzi się w pierwszą niedzielę marca. Tego dnia Francuzi organizują konkursy na laurki i życzenia dla babć. Odbywają się pochody na ich cześć tzw. Mamif'estation, oraz spotkania rodzinne spotkania przy domowym cieście i kawie. Dzień Dziadka we Francji obchodzony jest dopiero od 2008 roku. Wypada w pierwsza niedzielę października. Święto nie jest tak komercyjne, jak Dzień Babci. Tego dnia odbywają się przede wszystkim spotkania rodzinne.

Dzień Babci i Dziadka we Włoszech. Kiedy jest i jak się obchodzi to święto?

La Festa dei nonni czyli włoskie święto babć i dziadków zostało ustanowione w 2005 roku i przypada na 2 października. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest święto Aniołów Stróżów, a za takich bez wątpienia można uznać prawdziwych dziadków. Podobnie, jak w Stanach Zjednoczonych, oficjalnym kwiatem święta jest niezapominajka.

Dzień dziadków na świecie

Również w innych krajach na świecie dziadkowie świętują. W Estonii od 2010 roku w drugą niedzielę września. Brazylijczycy składają dziadkom życzenia 26 lipca. W Meksyku Día de Abuelos - Święta Dziadków - obchodzi się w czerwcu. W Japonii to Dzień Szacunku dla Wieku (jap. Keiro no Hi) obchodzone od 1996 roku, 15 września.

