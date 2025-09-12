Emulgujące Masełko do demakijażu, które wspiera mikrobiom skóry

Pure Balance Care

Nowość ALGOPURE wyróżnia się gładką, aksamitną konsystencją, która delikatnie rozpuszcza makijaż (nawet ten wodoodporny) oraz filtry SPF i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia. Co istotne, masełko jest wyjątkowo delikatne dla oczu - nie powoduje podrażnień ani nie pozostawia uczucia „zamglenia”, które często towarzyszy olejowym formułom.

Jego siła tkwi w bogactwie składników aktywnych. Masełko zawiera aż 13 starannie dobranych komponentów, co ważne uzyskało międzynarodowy certyfikat SAFE MICROBIOME®, potwierdzający jego wsparcie dla mikrobiomu skóry. Dzięki temu produkt nie tylko dokładnie oczyszcza, lecz także łagodzi podrażnienia, intensywnie nawilża i wspiera równowagę. W składzie znalazły się m.in. naturalne oleje roślinne oraz unikalny kompleks z alg i lawendy morskiej, które sprawiają, że po każdym użyciu skóra pozostaje miękka, gładka i pełna komfortu.

Najważniejsze korzyści:

Skutecznie usuwa makijaż, filtry SPF i zanieczyszczenia,

wspiera mikrobiom skóry,

nawilża i pielęgnuje,

nie podrażnia oczu,

pozostawia cerę miękką i promienną.

ALGOPURE – skuteczna pielęgnacja zaczyna się od oczyszczania

Emulgujące Masełko do demakijażu uzupełnia linię ALGOPURE, która składa się z bestsellerowych produktów oczyszczających. Obok mikroprebiotycznej pianki, maseczki glinkowej, emulsji oraz olejku do demakijażu, peelingu enzymatycznego i żelu do mycia twarzy, staje się niezbędnym elementem świadomej rutyny pielęgnacyjnej.

Mikroprebiotyczna pianka oraz Emulgujące masełko ALGOPURE posiadają certyfikat Safe Microbiome®, ponieważ w centrum naszej filozofii stoi troska o zachowanie integralności mikrobiomu skóry. Jego równowaga bywa zaburzana przez czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia powietrza czy promieniowanie UV, a także przez stres i niewłaściwie dobrane formuły kosmetyczne.

Wierzymy, że wspieranie naturalnej mikroflory jest kluczowe dla utrzymania zdrowej bariery skórnej i długofalowego komfortu skóry – komentują założyciele marki, Maciej Tęsiorowski oraz Łukasz Kołodziejek.

i Autor: Sensum Mare/ Materiały prasowe