Esencja skutecznej pielęgnacji

Czym jest Jello Skin? W świecie pielęgnacji skóry termin zyskuje coraz większą popularność. Co tak naprawdę oznacza? To określenie odnosi się do efektu, który można osiągnąć dzięki odpowiednim produktom i technikom pielęgnacyjnym, nadającym skórze jędrność, elastyczność oraz zdrowy blask. SENSUM MARE wierzy, że nie jest to tylko chwilowy trend, ale również podejście do pielęgnacji skóry, które opiera się na głębokim zrozumieniu potrzeb cery oraz zastosowaniu odpowiednich produktów i technik. To właśnie Jello Skin stało się inspiracją do stworzenia dwóch premierowych esencji z linii ALGOPRO.

W Jello Skin zawsze chodziło o blask i jędrność skóry. Jeżeli chcesz mieć taki efekt, postaw na wygładzająco-rozświetlającą mikrozłuszczającą esencję z linii ALGOPRO od SENSUM MARE. Jest ona idealna dla osób borykających się z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, niedoskonałościami czy trądzikiem. Doskonale sprawdzi się do cery dojrzałej lub z oznakami starzenia, potrzebującej wygładzenia i rozświetlenia. Co wyróżnia esencję? Przede wszystkim zaawansowana formuła, która łączy zalety złuszczającego toniku i łagodzącej ampułki. Delikatnie złuszcza martwy naskórek odsłaniając świeższą, gładszą i bardziej promienną cerę. Zawiera połączoną moc kwasów AHA oraz PHA, które zmniejszają widoczność porów i niedoskonałości skóry oraz zauważalnie poprawiają jej strukturę. Już po pierwszym zastosowaniu Twoja skóra będzie wygładzona i odświeżona, a widoczność porów i zaskórników zminimalizowana.

Postaw na ESENCJĘ SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI powstałej zgodnie z trendem Jello Skin. Wszystko dzięki premierowej esencji nawilżająco-odbudowującej z linii ALGOPRO od SENSUM MARE. Dzięki unikalnej formule, skóra po jej użyciu staje się świetlista. Powstała na bazie lipidowego koncentratu fosfo-ceramidowego łączącego zalety nawilżającego toniku oraz odżywczej ampułki. Zawartość ektoiny, kwasu hialuronowego oraz hialuronianu sodu o trzech różnych wielkościach cząsteczek, skutecznie wpływa na poprawę nawilżenia oraz ujędrnienia skóry. Skuteczna moc 25 składników aktywnych przyczynia się do zachowania młodego i zdrowego wyglądu cery oraz wspiera odbudowę naturalnego płaszcza hydrolipidowego. Pozwól sobie na luksus codziennego rytuału pielęgnacyjnego.

W SENSUM MARE doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, czego oczekują nasze Klientki i jakie są trendy w pielęgnacji. Dlatego przy produkcji premierowych esencji sięgnęliśmy po najlepsze na rynku składniki aktywne - ektoina, ceramidy, kwas hialuronowy, prebiotyki i algi morskie oraz zaawansowane technologie i doświadczenie najbardziej cenionych specjalistów w Polsce. Tak powstały esencje z linii ALGOPRO będące synonimem jakości i skuteczności. Są lekkie, zgodne z pielęgnacyjnymi trendami nie tylko Azjatek, ale również coraz częściej Polek poszukujących nieobciążających, ale efektywnie działających kosmetyków. Dzięki rewolucyjnym właściwościom kosmetyków, każdy może cieszyć się efektami profesjonalnych zabiegów bez wychodzenia z domu już po pierwszym użyciu - mówi Łukasz Kołodziejek, współzałożyciel SENSUM MARE.

To szczególnie wyjątkowy okres dla SENSUM MARE. W październiku świętowaliśmy nasze 7 urodziny wyjątkową premierą linii ALGOHAIR do pielęgnacji skóry głowy i włosów, a dzisiaj wprowadzamy na rynek dwie wysoko zaawanasowane esencje poszerzające linię ALGOPRO powstałe zgodnie z trendem Jello Skin. To był niezwykle intensywny okres, ale udało się! Wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz zaawansowane składniki aktywne, stworzyliśmy formuły, które nie tylko odżywiają, ale także regenerują i chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do nas w tej ekscytującej podróży ku piękniejszej skórze - mówi Maciej Tęsiorowski, współzałożyciel SENSUM MARE.

i Autor: materiał prasowy SENSUM MARE