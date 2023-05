Fantastyczne pomysły na prezent na Dzień Matki 2023. Garść inspiracji

EISENBERG - Énergie Or Złota energia

Skóra z biegiem lat traci swoją sprężystość i witalność, a komórki regenerują się wolniej. Długoletnie badania specjalistów EISENBERG pozwoliły na stworzenie ENERGIE OR z linii Excellence. Swoją unikalną formułę opiera na połączeniu niezwykłych składników o nadzwyczajnym działaniu. Stres oksydacyjny komórek zmniejszany jest za pośrednictwem peptydów jedwabiu pokrytych warstwą czystego złota. Komórki z kolei są stymulowane do pracy za pośrednictwem Oligo-mineralnego kompleksu Magnez – Cynk – Mangan – Sód. Pielęgnacja na dzień Eisenberg doskonale niweluje widoczność zmarszczek i wspomaga odnowę komórkową skóry. Doskonała baza pod makijaż. Intensywna, wyjątkowo skuteczna pielęgnacja na dzień, która regeneruje i chroni skórę zmęczoną i pozbawioną witalności. Połączenie składników aktywnych z wysoko stężoną witaminą E oraz wyjątkowo esencjonalnego natężenia Formuły Trio-Moléculaire® zachwyca zarówno esencjonalnością, teksturą jak i komfortem podczas jego aplikacji.

Zobacz także: Domowa laminacja włosów. Genialny sposób na wygładzone włosy niczym tafla

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG

RITUALS - Renewing Collection

Zapewniający odnowę zestaw podarunkowy The Ritual of Sakura to doskonały prezent dla przyjaciół, rodziny albo po prostu dla siebie! Zestaw podarunkowy zawiera piankę pod prysznic w żelu 200 ml, krem do ciała 200 ml, mgiełkę do włosów i ciała 50 ml i patyczki zapachowe mini 70 ml. Celebruj każdy dzień jako nowy początek, wraz z produktami stworzonymi w oparciu o urzekające aromaty kwiatów wiśni i mleka ryżowego. Opakowanie w stylu origami czerpie inspirację z japońskiej sztuki obdarowywania. W kulturze japońskiej sposób zapakowania prezentu może być równie ważny jak sam prezent, który jest postrzegany jako forma komunikacji pomiędzy osobą wręczającą upominek, a tą, która go otrzymuje.

i Autor: Materiały prasowe Rituals

SENSUM MARE - Zestaw - KURACJA ANTYOKSYDACYJNA – ROZŚWIETLENIE I WYRÓWNANIE KOLORYTU

Stresujący tryb życia, zbyt mała ilość snu, promieniowanie UV negatywnie odbijają się na kondycji naszej skóry, powodując silny stres oksydacyjny w całym organizmie. Kuracja antyoksydacyjna oparta o produkty z witaminą C jest dedykowana skórze zmęczonej, pozbawionej blasku, z oznakami starzenia, widocznymi naczynkami i przebarwieniami. Połączenie dwóch skutecznych, jednych z najbardziej stabilnych form witaminy C: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid i Ascorbyl Tetraisopalmitate w efektywnym stężeniu sprawia, że po zastosowaniu linii ALGOPRO C cera staje się zauważalnie gładsza i intensywnie nawilżona, a jej koloryt jest jednolity i pełen naturalnego blasku. Oprócz dwóch form witaminy C w składzie produktów znajdują się innowacyjne składniki, takie jak Whitonyl, który nadaje skórze promienny wygląd, luminescyna, która rozświetla skórę czy ekstrakt z korzenia lukrecji, pomocny w nawilżeniu i wygładzeniu skóry.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

PHLOV - ZESTAW HEATLHY & ACTIVE

Oto zestaw, który pozwoli Ci holistycznie połączyć dbałość o skórę ze wzmocnieniem efektów treningu i cudownym odprężeniem! Trio kosmetyków do ciała - balsam BURN, BURN NOW, żel do mycia ENERGY PUNCH oraz olejek przeciw rozstępom GO! OMEGA GO! sprawią, że szybciej dostrzeżesz efekty wysiłku włożonego w codzienne ćwiczenia! Zestaw uzupełniają odmładzające serum NEWBORN STAR oraz kwarcowa płytka do masażu twarzy GUA SHA, które są niezawodną pomocą podczas styczniowego wyzwania Anny Lewandowskiej - Healthy and Active Challenge. Ich wspólne działanie daje cudowny, ujędrniający efekt. Regularny masaż nie tylko podnosi owal twarzy i wygładza zmarszczki, ale pomoże także w relaksie i odprężeniu!

i Autor: Materiały prasowe PHLOV