FEBEN, IAMISIGO i Rave Review ogłoszeni finalistami nagrody Zalando Visionary Award 2025

Zalando Visionary Award wyróżnia doskonałość w dziedzinie projektowania, innowacji i wpływu społecznego, a zgodnie z wymaganiami Copenhagen Fashion Week, podkreśla zaangażowanie Zalando w promowaniu pozytywnych zmian w branży mody. Dzięki wcześniejszym laureatom, takim jak Paolina Russo i Sinéad O'Dwyer, nagroda wciąż wspiera projektantów, którzy przekształcają modowy krajobraz odważnymi i wizjonerskimi podejściami.

Tegorocznych finalistów wyłoniło jury złożone z ekspertów branżowych, które w styczniu ogłosi również zwycięską markę:

Edward Buchanan, dyrektor kreatywny SANSOVINO6 i dyrektor mody w Perfect Magazine w Mediolanie

Emma Matell, wiodąca Casting Director branży modowej

Giuliano Calza, założyciel i dyrektor kreatywny GCDS

Herbert Hofmann, wiceprezes ds. kreatywnych i zakupów w Highsnobiety

Anne Pascual SVP Design, Marketing i Content w Zalando SE

Marki finalistów zostały wyróżnione za odwagę w kształtowaniu mody poprzez kreatywność oraz zaangażowanie w inkluzywność i design. Każda z nich wyłamuje się z utartych schematów, oferując świeże spojrzenie na to, co oznacza wprowadzanie pozytywnych zmian w modzie. FEBEN, IAMISIGO i Rave Review zostały docenione przez jury za swoje wyjątkowe podejścia:

FEBEN, etiopska projektantka wychowana w Szwecji, założyła swoją markę w Londynie, gdzie szybko zdobyła uznanie dzięki odważnym kreacjom łączącym wyraziste sylwetki z

żywymi, iluzorycznymi nadrukami. Czerpiąc inspirację z globalnej mozaiki wpływów, jej innowacyjne projekty na nowo definiują współczesną modę, oferując unikalną, wizjonerską perspektywę.

IAMISIGO, założona w Nigerii przez Bubu Ogisi, jest pionierem innowacji, łącząc tkaniny z tradycyjnego dziedzictwa z rzemieślniczymi technikami pochodzącymi z Afryki. Efektem jest kolekcja współczesnych sylwetek o odważnej, świeżej perspektywie. IAMISIGO na nowo definiuje nowoczesną modę, jednocześnie zachowując kulturowe dziedzictwo.

Rave Review to sztokholmska marka założona przez Josephine Bergqvist i Livię Schück. U podstaw jej wizji leży innowacyjność, a projektantki tchną nowe życie w materiały pochodzące z nadwyżek produkcyjnych i rzeczy z drugiej ręki, proponując świeże podejście do designu. Marka stawia również na różnorodność, co znajduje odzwierciedlenie w każdym projekcie i kolekcji.

Członkini jury, Emma Mattel, znana z zaangażowania na rzecz różnorodności i inkluzywności w branży mody, wyraziła swoją radość: : „Bycie częścią jury Zalando Visionary Award to prawdziwy zaszczyt. Obecnie jest bardzo niewiele platform, które oferują realną, namacalną pomoc dla początkujących projektantów na każdym etapie ich rozwoju.. To inspirujące widzieć najlepsze talenty wyróżnione w kontekście, który przekracza granice. Każda z nominowanych marek wnosi coś wyjątkowego, czy to w zakresie zrównoważonego rozwoju, rzemiosła, czy wpływu społecznego.”

Zwycięzca Zalando Visionary Award 2025, który zostanie ogłoszony w styczniu, otrzyma 50 000 euro oraz wsparcie produkcyjne przy pokazie swojej kolekcji SS26 podczas Copenhagen Fashion Week w sierpniu. Oprócz wsparcia finansowego i produkcyjnego, nagroda zapewnia również program mentoringowy oraz dedykowane zasoby, które pomogą w długoterminowym rozwoju i budowaniu relacji w branży. W ramach programu członek jury i założyciel GCDS, Giuliano Calza, poprowadzi ekskluzywne warsztaty dla finalistów, a Dio Kurazawa, założyciel Bear Scouts, będzie mentorem zwycięskiej marki przez cały rok, oferując cenne wskazówki, wiedzę branżową i nawiązując kontakty. Anne Pascual, SVP Design, Marketing i Content w Zalando, podzieliła się swoją ekscytacją przed nadchodzącym sezonem: „Moda ma moc inspirowania zmian, a dzięki Zalando Visionary Awardcieszymy się, że możemy wspierać projektantów, którzy odważnie przesuwają granice. Każdy z tegorocznych finalistów wnosi świeżą energię i odważne pomysły, i nie możemy się doczekać, aby wyróżnić ich unikalną perspektywę.”