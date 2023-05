Filigranowy kwiat o zapachu wiosny. Konwalia majowa w codziennym rytuale pielęgnacyjnym

Konwalie to królowe zapachu – świeży, wiosenny aromat koi zmysły… i przywodzi na myśl wakacje z dzieciństwa. Czy wiesz, że te filigranowe kwiaty mają także właściwości łagodzące, gojące, przeciwzapalne i rozjaśniające? W połączeniu z olejami naturalnymi, takimi jak np. olej z czarnuszki, świetnie pielęgnują skórę suchą oraz wymagającą odbudowy bariery hydrolipidowej.

– Substancje czynne konwalii mają właściwości odświeżające skórę i tonizujące, dlatego doskonale współgrają z codziennym rytuałem pielęgnacyjnym – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Produkty zawierające wyciągi z tego kwiatu świetnie sprawdzają się w pielęgnacji cery ze skłonnością do przesuszania oraz takiej, w przypadku której bariera hydrolipidowa wymaga odbudowy – dodaje.

Konwalia z funkcją tonizacji

Jak wskazują eksperci, składniki aktywne zawarte w konwalii majowej znajdują zastosowanie w kremach do twarzy, ale nie tylko. Ze względu na działanie tonizujące, konwalia jest doskonałym składnikiem hydrolatów. Czy wiesz, że hydrolatami można zastąpić tonik do twarzy? Kosmetolodzy podpowiadają, że z powodzeniem mogą być one używane do przemywania i odświeżania skóry w codziennym rytuale pielęgnacyjnym.

– Hydrolaty, czyli wody kwiatowe uzyskujemy w procesie destylacji olejków eterycznych z parą wodną. Działanie hydrolatu zależy od właściwości olejku, jaki zawiera – w tym przypadku właśnie konwaliowego – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Hydrolat Sielanka Konwalia Majowa świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry suchej ze względu na stwierdzone działanie nawilżające – dodaje.

Kwiatowe nawilżenie

Świat beauty od wieków docenia komponenty kwiatowe w kremach. Każdy niemal typ skóry ma swoją kwiatową „parę”. Cera sucha i osłabiona świetnie reaguje właśnie na konwalie, a ściślej mówiąc – na kremy do twarzy zawierające wyciągi z tych delikatnych roślin. – Kremy oparte na bazie konwalii są doceniane za swoją wszechstronność i delikatne, ale skuteczne działanie – mówi Agnieszka Kowalska. – Krem Sielanka Konwalia Majowa nie tylko nawilża i regeneruje skórę, ale także sprzyja jej wyciszeniu i niwelowaniu przebarwień – dodaje.

Kwiatowe inspiracje to od pokoleń must-have skutecznej, domowej pielęgnacji. Konwalia pachnie wiosną, świeżością i relaksem, a jednocześnie idealnie pielęgnuję cerę. Kosmetolodzy podpowiadają, że warto zmodyfikować codzienny rytuał pielęgnacyjny i uczynić go… konwaliowym!

Sielanka Krem do twarzy regenerujący do skóry suchej

Konwalia majowa

Krem zaprojektowany z myślą o skórze suchej, z osłabioną barierą hydro-lipidową. Formuła bogata w ekstrakt z konwalii, olej z czarnuszki oraz niacynamid wykazuje działanie silnie odżywcze i przywracające komfort skórze. Ponadto wzmacnia i kondycjonuje cerę, dzięki czemu odzyskuje ona blask i witalność. Gęsta konsystencja delikatnie natłuszcza skórę, a wiosenny, konwaliowy zapach przywodzi na myśl wiosenną aurę.

Hydrolat kwiatowy do tonizacji twarzy

Konwalia majowa

Hydrolat kwiatowy o dwuwymiarowym działaniu – tonizującym i pielęgnującym. Wykazuje działanie regenerujące i witalizujące. Receptura na bazie hydrolatu z konwalii majowej pomaga przywrócić komfort, przynosząc ulgę skórze suchej i ściągniętej. Subtelny kwiatowy zapach otula skórę i relaksuje zmysły.

i Autor: Materiały prasowe Sielanka

