FOREO świętuje Dzień Kobiet z High Standards Club – zero kompromisów, tylko self-care!

W dzisiejszym świecie wciąż mierzymy się z presją „mieć wszystko”. Dlatego od 12 lat FOREO zmienia podejście do pielęgnacji – z męczącej rutyny w codzienny moment luksusu. Dbanie o siebie nie powinno być dodatkiem do listy rzeczy do zrobienia, ale czystą przyjemnością.

High Standards Club – społeczność kobiet, które oczekują więcej

"It’s not extra. It’s essential." – to filozofia FOREO. Z tej idei narodził się High Standards Club – ruch, który mówi „nie” przeciętności i „tak” innowacjom w beauty-tech. Kultowe urządzenia marki, jak LUNA™, BEAR™ czy UFO™, to nie tylko piękny design, ale przede wszystkim klinicznie potwierdzone działanie. Bo jakość i efekty to niezbywalny element marki FOREO.

„Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć markę, w której utalentowane kobiety odgrywają kluczową rolę. 68% naszego globalnego zespołu stanowią kobiety, a wśród stanowisk kierowniczych aż 45%. Po 12 latach FOREO nadal jest liderem beauty-tech, spełniając nie tylko standardy branży, ale przede wszystkim oczekiwania milionów kobiet na całym świecie” – mówi Vladimir Cuturilo,

High Standards Club to hołd dla wszystkich dziewczyn, które nie zgadzają się na bylejakość – w życiu, w relacjach, w pielęgnacji. To przestrzeń dla kobiet, które doskonale wiedzą, że na luksusowy self-care zasługują każdego dnia.

FOREO Swedish Beauty Routine – 3 kroki do skóry gotowej na wszystko

KROK 1:

1-minutowe oczyszczenie z LUNA 4, które usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i makijażu, pozostawiając skórę świeżą i promienną. A silikonowe wypustki sprawiają, że pielęgnacja szczoteczką jest nie tylko skuteczna, ale również niezwykle przyjemna

KROK 2:

2-minutowy lifting mikroprądowy z BEAR 2, który jako jedyne urządzenie na rynku łączy aż 4 typy mikroprądu dla lepszego konturowania twarzy i redukcji oznak starzenia. Dodatkowo masaż T-Sonic™ poprawia mikrokrążenie i pomaga dostarczać skórze składników odżywczych

KROK 3:

3-minutowa terapia nawilżająca z UFO 3, która dzięki połączeniu termo- i krioterapii, światła LED oraz masażu T-Sonic™ zwiększa poziom nawilżenia skóry aż o 126% w zaledwie 2 minuty!

Luksusowa pielęgnacja anti-aging

FAQ™ 202 – ultranowoczesna maska LED z 8 długościami fal światła, w tym światłem bliskiej podczerwieni (NIR-red), które pobudza produkcję kolagenu, redukuje zmarszczki i przebarwienia. Elastyczny silikon sprawia, że maska doskonale dopasowuje się do twarzy, niczym druga skóra.

LUNA™ 4 Hair – 2 w 1: masaż skóry głowy i pielęgnacja włosów. Czerwone światło LED i pulsacje T-Sonic™ stymulują wzrost włosów i poprawiają ich kondycję. Idealne do stosowania zarówno na sucho, jak i podczas kąpieli.

BEAR™ 2 Body – nie tylko twarz zasługuje na lifting! Mikroprądy i pulsacje T-Sonic™ pomagają wygładzić cellulit i ujędrnić skórę na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu. Efekty? Skóra widocznie gładsza i bardziej napięta już po tygodniu!

OFERTA NA DZIEŃ KOBIET 2025:

Od 21 lutego do 9 marca dołącz do High Standards Club i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Użyj kodu WOMENSDAY30 i zyskaj dodatkowe 30% na stronie foreo.com - kod łączy się też z innymi przecenami na stronie!